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Alphabet沒死心 大舉加碼到330億美元想買資安新創Wiz

編譯季晶晶／綜合外電
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谷歌母公司Alphabet傳出加碼到330億美元，想收購以色列新創雲端資安公司Wiz。(美聯社)
谷歌母公司Alphabet傳出加碼到330億美元，想收購以色列新創雲端資安公司Wiz。(美聯社)

根據知情人士透露，谷歌母公司Alphabet正在談判，想以330億美元收購雲端資安公司Wiz，重啟去年夏天沒談成的討論。

Wiz去年7月拒絕了Alphabet的230億美元出價，繼續維持獨立並計劃尋求IPO，如今重啟談判代表有了轉圜。Wiz及投資人對收購猶豫不決的部分原因是，擔心監管批核曠日廢時。

這筆交易最早可能周二宣布，這將是Alphabet有史以來最大收購案，可能有助谷歌在競爭激烈的雲端運算市場趕上微軟亞馬遜。谷歌的雲端業務在多年虧損後，最近幾季已有盈餘，儘管銷售成長放緩。

交易條款尚未最終確定，仍可能生變，討論也可能在未達成協議的情況下結束。Wiz的代表謝絕評論，Alphabet沒有回應置評要求。

雖然美國總統川普政府可能提供更寬鬆的交易環境，但Alphabet的提議仍可能引起反壟斷監管機構的審查。谷歌的雲端業務在市場上排名第三，排在微軟和亞馬遜之後，這可能讓它有理由反對監管部門對雲端業務市場集中的擔憂。

Wiz由以色列人創立，總部設在紐約，投資人包括紅杉資本（Sequoia Capital）、Index Ventures、Insight Partners 和Cyberstarts。去年，該公司在一輪融資中的估值達到120億美元。

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