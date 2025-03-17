Fed副主席將由她出任 背景超硬、負責管銀行

聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）獲提名出任副主席職位。(路透)

川普總統提名現任聯準會 理事鮑曼（Michelle Bowman）擔任央行負責監管的副主席，此舉受到華爾街大型和較小型銀行的歡迎，因為預期鮑曼將對銀行產業更加友善。

川普周一（17日）在社群媒體貼文表示：「Miki（指鮑曼）自2018年以來一直榮耀地擔任聯準會理事，在處理通膨、監管和銀行業方面擁有極佳的專業知識。」

如果美國參議院確認鮑曼的人事案，預料她對銀行監管的態度將比上一任副主席巴爾（Michael Barr）更寬鬆。鮑曼一直嚴厲批評一項在2023年公布、要求銀行持有更多資本的重大計畫。聯準會主席鮑爾今年稍早表示，他樂觀認為這項長期來備受矚目的計畫能「相當迅速地」達成協議。

參議院銀行委員會主席史考特（Tim Scott）讚許這項提名，形容鮑曼是「阻止繁瑣規定」的重要聲音。他在聲明中表示：「我期許理事鮑曼將協助提升監管透明度與委員會的監督工作。」

相較下，民主黨籍的麻薩諸塞參議員華倫（Elizabeth Warren）表示，她「深切擔心」讓鮑曼負責央行的監督事務會「引發另一輪華爾街監管鬆綁、銀行崩潰，以及紓困」。

鮑曼出身銀行世家，她已是從事銀行業的第五代，先前曾擔任過堪薩斯州銀行委員會委員，也曾任農牧民銀行（Farmers & Drovers Bank）副總裁。鮑曼在2018年成為聯準會理事，擔任央行小型區域和社區銀行小組委員會主席。

鮑曼出任聯準會最高銀行監管官員後，必須因應一項川普所發布、限制央行權力的行政命令。這項命令是在2月發布，要求聯準會在監管相關的草案法規提交白宮審查，並與政府就優先事項和計畫進行協商。然而，該命令並不涵蓋聯準會在貨幣政策方面的工作。

一些大銀行的 高層主管十分樂見鮑曼獲得提名。

高盛集團執行長蘇德巍（David Solomon）上周受訪時表示：「業界會樂見鮑曼獲任命，這將有助於銀行向前發展，履行銀行應有職責，即把資金挹注到金融體系，協助支撐經濟成長。」