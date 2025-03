知名投資人：那指跌幅達「這點」時 黃金料衝破3800美元

知名黃金多頭希夫(Peter Schiff)預測,若美股墜入熊市 ,且跌幅擴大至40%,金價 有望攻破每英兩3,800美元,反之,比特幣 到時恐摜破2萬美元。

Europac.com首席經濟學家希夫16日在X上發文表示,黃金價格和那斯達克綜合指數一向呈相反走勢,金價自該指數在2024年12月16日觸頂至今,已上漲13%,兩者一漲一跌的幅度幾乎相等。若此規則不變,若那指跌幅達40%,金價將揚升至每英兩3,800美元以上。

他也在同篇發文中警告,(截至發文當時)那指已自前波高點下跌12%,若按比特幣同期24%的跌幅估算,當那指跌幅達20%時(即墜落熊市),比特幣恐驟跌至約6.5萬美元。

The NASDAQ is down 12%. If this correction turns out to be a bear market, and the correlation where a 12% decline in the NASDAQ equates to a 24% decline in Bitcoin holds, when the NASDAQ is down 20%, Bitcoin will be about $65K.



But if the NASDAQ goes into a bear market, history…