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知名投資人：那指跌幅達「這點」時 黃金料衝破3800美元

編譯吳孟真／綜合外電
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知名黃金多頭希夫（Peter Schiff）預測，若美股墜入熊市，且跌幅擴大至40%，金價有望攻破每英兩3,800美元，反之，比特幣到時恐摜破2萬美元。（路透）
知名黃金多頭希夫（Peter Schiff）預測，若美股墜入熊市，且跌幅擴大至40%，金價有望攻破每英兩3,800美元，反之，比特幣到時恐摜破2萬美元。（路透）

知名黃金多頭希夫（Peter Schiff）預測，若美股墜入熊市，且跌幅擴大至40%，金價有望攻破每英兩3,800美元，反之，比特幣到時恐摜破2萬美元。

Europac.com首席經濟學家希夫16日在X上發文表示，黃金價格和那斯達克綜合指數一向呈相反走勢，金價自該指數在2024年12月16日觸頂至今，已上漲13%，兩者一漲一跌的幅度幾乎相等。若此規則不變，若那指跌幅達40%，金價將揚升至每英兩3,800美元以上。

他也在同篇發文中警告，（截至發文當時）那指已自前波高點下跌12%，若按比特幣同期24%的跌幅估算，當那指跌幅達20%時（即墜落熊市），比特幣恐驟跌至約6.5萬美元。

席夫引述歷史資料指出，若那指跌入熊市，跌幅通常會加劇，1990年代達康泡沫破裂時，跌幅高達80%；2008全球金融危機時為55%，而新冠疫情期間，也崩跌約30%。這三次熊市的平均跌幅為55%。

倘若熊市再度發生，且在跌幅達40%時觸底，按歷史數據推算，黃金價格屆時將超越3,800美元，比特幣則將萎縮至2萬美元。到時候，美國政府不會有將該虛幣納入戰略儲備的正當性。

金價 熊市 比特幣

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