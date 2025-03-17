我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

縱火案又1起 時報廣場1男遭人潑液體點火燒傷 嫌犯逃逸

紐約大規模拆除遊民營地 3500人僅114人進庇護所

大型科技股跌至數月來最便宜 專家說還不是底部

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美股科技七雄的預估本益比跌至9月以來最低，但憂心忡忡的投資人仍然不敢承接。（路透）
美股科技七雄的預估本益比跌至9月以來最低，但憂心忡忡的投資人仍然不敢承接。（路透）

最近的拋售，使得大型科技股的估值從高點回落。許多交易員認為這還不是底，跌勢可能繼續。

「科技七雄」（蘋果、微軟、輝達、Alphabet、亞馬遜、Meta Platforms 和特斯拉）的預估本益比跌至9月以來最低。追蹤這七支股票的彭博指數顯示預估本益比已降至26，考慮到2018和2022年低點約在19，還有很大空間可能下跌，而眼前陰雲密布。

Leverage Shares資深研究分析師Violeta Todorova認為現在還不是底部。她說：「我很想趁低買入，不過目前仍存在太多不確定性，情況好轉之前可能再惡化。」

上周五科技股上漲，但那斯達克100指數周線仍下跌2.5%，較2月歷史高點下跌11%。該指數最大成分股蘋果寫下兩年多來最大單周跌幅。

川普和其他官員已表明，為徹底整頓美國經濟，可以忍受股市下跌和短期的經濟痛苦。許多投資的反應是撤離風險資產，將科技巨擘的持股獲利了結。

投資人在過去10年間學到，在大型科技股下跌時買入將獲得豐厚回報。即使是像2022年那斯達克100指數全年大跌33%，也證明是買入良機，受挫的股票，像是Meta Platforms在接下來的兩年裡飆上新高。

自17個交易日前收盤創新高以來，那斯達克100指數有六天出現反彈，但目前為止都未能持續很久。

B. Riley Wealth首席市場策略師Art Hogan說，「沒人願意此時站出來接落下的刀」。不確定性太多是反彈不持久的原因。

華爾街分析師最近下調對科技七雄的2025年業績的預期。這幾家公司的利潤估計會成長22%，低於1月中旬預期的24%，更遜於去年獲利大增34%。相較下，標普500指數成分股公司今年整體獲利預計能成長12%，高於去年的10%。

多頭提出有利論點說，彭博科技七雄指數的14天相對強弱指數（衡量動能而非估值的指標）最近跌破24，為2019年來最低，這通常表明存在超賣。儘管後來反彈至36，但遠遠不到超買水準是70。

Leverage Shares的Todorova認為，大型科技股的基本面完好，投資人重返只是時間問題。

她說，走跌「原因更多是來自總經和地緣政治形勢。未來幾個月，我們將更清楚聯準會計畫、經濟成長前景，如果市場開始復甦，我認為大型科技公司將再次表現出色。」

那斯達克 特斯拉 華爾街

上一則

因這兩個理由 高盛調降年底油價預測至目前水準

下一則

知名投資人：那指跌幅達「這點」時 黃金料衝破3800美元

延伸閱讀

利多政策 A股329檔股價創新高

利多政策 A股329檔股價創新高
Meta將推社區筆記 試行事實查核

Meta將推社區筆記 試行事實查核
前員工爆Meta曾想用香港用戶資料討好中共 遭禁止宣傳新書

前員工爆Meta曾想用香港用戶資料討好中共 遭禁止宣傳新書
數點美股這波頹勢之下的輸家與贏家

數點美股這波頹勢之下的輸家與贏家

熱門新聞

美國時間調整為日光節約時間，時間前挪一小時。美聯社

美股超賣反彈、鋼鋁關稅…5經濟事不可不知

2025-03-09 19:40
持續3周的市場拋售潮進一步加劇，投資人擔心關稅政策的不確定性將導致經濟陷入衰退。特斯拉暴跌15.43%，為2020年以來最大單日跌幅。(歐新社)

特斯拉單日狂瀉15% 馬斯克坦承事業有「大困難」

2025-03-10 19:49
截至2024年底為止，美國民眾401(k)帳戶平均存款為13萬1700元，是史上第二高紀錄，比十年之前增加了44%。（路透）

WSJ：401(k)帳戶縮水 投給川普的選民卻沒在怕

2025-03-12 08:19
持續3周的市場拋售潮進一步加劇，投資人擔心關稅政策的不確定性將導致經濟陷入衰退。特斯拉暴跌15.43%，為2020年以來最大單日跌幅。美聯社

恐慌性拋售持續 道指跌近900點 那指創2年半最大單日跌幅

2025-03-10 16:50
美國股市再度遭逢重創，但巴菲特早已提醒投資人，要把壞消息當作最好的朋友。(美聯社)

巴菲特提醒投資人：壞消息為友 沒股價腰斬準備就別進場

2025-03-16 13:38
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎說，史上最大股市崩盤將至，建議買進比特幣等資產。（取材自X @FT__Trading）

《富爸爸》作者清崎警告史上最大股市崩盤將至 建議買「這些資產」

2025-03-10 05:11

超人氣

更多 >
中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警
影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」

影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」
綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」
失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲

失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲
首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄

首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄