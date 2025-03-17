我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴菲特果然出手了 又敲進日本五大商社股票

烏克蘭痛失談判籌碼 庫斯克戰況因「3關鍵」被逆轉

美海事監管官員：應對中製船舶收費 以補貼本土造船業

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦海事委員會（FMC） 主席索拉（Louis Sola） 。（歐新社）
聯邦海事委員會（FMC） 主席索拉（Louis Sola） 。（歐新社）

總統川普新任命的聯邦海事委員會（FMC） 主席索拉（Louis Sola） 表示，美國應該「以牙還牙」，對中國製造的船舶收費，用來補貼美國本土造船業。

索拉接受英國金融時報訪問說：「我們必須抵銷中國對造船業的補貼，以牙還牙。」 他強調，「這筆錢用在哪裡？應該投資於美國航運業。」

索拉的論調呼應美國貿易代表署（USTR） 近日提出的建議，對停靠美國港口的中國製船舶應收取最高 150 萬美元的費用。

川普政府預計 3 月舉行公聽會後，對此提案作最後決定。此案在拜登政府任內即已啟動相關調查。

根據船舶經紀公司 Clarksons 統計，以2024 年來說，停靠美國港口受影響的船舶多達 36,595 次，並為美國一年帶來高達歲入 520 億美元。

不過，專家指出，美國造船業在短期內幾乎不可能和中國對手抗衡。

但索拉表示，美國雖然長期依賴亞洲補貼後的低成本製造業，但本身擁有充足的資源、設施、人力和技術，具備發展本土製造業的條件。

他認為，美國在港口裝卸貨物的起重機市場可以占有「很大比率」的產量，因為這項技術並不複雜。

川普 拜登

上一則

投資人轉向俄羅斯資產 期待美俄關係回暖帶動資本回流

下一則

因這兩個理由 高盛調降年底油價預測至目前水準

延伸閱讀

美國特使：川普本周將與普亭通話 談烏戰停火

美國特使：川普本周將與普亭通話 談烏戰停火
加人連署禁用成人網站反制關稅 嚇壞美網友：要搬離美國

加人連署禁用成人網站反制關稅 嚇壞美網友：要搬離美國
赫塞斯：青年運動不停止攻擊 美持續空襲

赫塞斯：青年運動不停止攻擊 美持續空襲
智庫：美主動出擊 對青年運動戰略大改變

智庫：美主動出擊 對青年運動戰略大改變

熱門新聞

美國時間調整為日光節約時間，時間前挪一小時。美聯社

美股超賣反彈、鋼鋁關稅…5經濟事不可不知

2025-03-09 19:40
持續3周的市場拋售潮進一步加劇，投資人擔心關稅政策的不確定性將導致經濟陷入衰退。特斯拉暴跌15.43%，為2020年以來最大單日跌幅。(歐新社)

特斯拉單日狂瀉15% 馬斯克坦承事業有「大困難」

2025-03-10 19:49
截至2024年底為止，美國民眾401(k)帳戶平均存款為13萬1700元，是史上第二高紀錄，比十年之前增加了44%。（路透）

WSJ：401(k)帳戶縮水 投給川普的選民卻沒在怕

2025-03-12 08:19
持續3周的市場拋售潮進一步加劇，投資人擔心關稅政策的不確定性將導致經濟陷入衰退。特斯拉暴跌15.43%，為2020年以來最大單日跌幅。美聯社

恐慌性拋售持續 道指跌近900點 那指創2年半最大單日跌幅

2025-03-10 16:50
美國股市再度遭逢重創，但巴菲特早已提醒投資人，要把壞消息當作最好的朋友。(美聯社)

巴菲特提醒投資人：壞消息為友 沒股價腰斬準備就別進場

2025-03-16 13:38
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎說，史上最大股市崩盤將至，建議買進比特幣等資產。（取材自X @FT__Trading）

《富爸爸》作者清崎警告史上最大股市崩盤將至 建議買「這些資產」

2025-03-10 05:11

超人氣

更多 >
中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警
影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」

影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」
綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」
失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲

失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲
首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄

首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄