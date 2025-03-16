輝達GTC大會將登場 投資人不敢太樂觀

市場預測，輝達執行長黃仁勳將在18日的主題演講中，推出同系列的升級版 「Blackwell Ultra」。(美聯社)

輝達 （NVIDIA）最新人工智慧（AI ）晶片才剛開始大規模出貨，市場卻已將目光轉向下一代產品。對這家全球市值最高的半導體公司來說，無疑是成功帶來的煩惱。

輝達一年一度的 GTC 開發者大會17日於加州 聖荷西登場，過去這場活動規模相對低調，疫情前最後一屆僅吸引約 9000 人參與。然而，如今這場被外界稱為 「AI界的伍茲塔克」（AI Woodstock） 的盛會，預計將迎來超過 2萬5000 名與會者，大家都在期待這家AI推手接下來的布局。

去年的 GTC大會上，Blackwell AI 晶片是主角，但由於複雜的設計導致量產延誤，這款晶片直到近期才開始大規模出貨。Blackwell預計將是輝達AI事業的核心產品，至少持續到明年。市場預測，輝達執行長黃仁勳將在18日的主題演講中，推出同系列的升級版 「Blackwell Ultra」。

不過，投資人和業界真正關注的，還是下一代AI晶片 「Rubin」，此系列曾在過去場合預告過，但細節仍未公開。德銀分析師Ross Seymore 預期，Rubin在效能上比起Blackwell有更令人驚豔的提升。花旗分析師Atif Malik指出，Blackwell在AI推理運算（inferencing）上的效能已較前代產品提升30倍，並認為Rubin可能會有同樣的長進。

Rubin系列產品預計要到明年才會開始出貨，但市場對這款晶片的期待已經很高。分析師預測，輝達資料中心事業在2027年1月止的會計年度內，營收將達2370億美元，規模較目前成長超過一倍。根據 Visible Alpha 預測，這事業兩年後營收可望突破3000億美元，這表示未來四年年均成長率將達30%，而過去兩年間，這方面業績已暴增超過七倍。

這確實是驚人的成長目標，如果全球科技巨人持續重金投入AI基礎建設，這個目標仍有可能實現。不過，這類支出是否合理，仍取決於市場對生成式AI服務的實際需求，以及企業和消費者是否願意接受較高的價格。

這一切仍有變數，尤其在全球經濟可能因關稅、地緣政治動盪和通膨而陷入衰退的背景下。輝達近來也受自家開發晶片競爭的陰影所籠罩，最大客戶如亞馬遜（Amazon）和 Google 開發自家AI晶片，對輝達的市場主導地位構成挑戰。此外，中國大陸AI新創DeepSeek宣稱運算效率的突破亦引發關注，若其技術成熟，可能降低市場對輝達高價AI叢集伺服器的需求。

經歷近來市場震盪後，輝達股價仍小幅回升，但今年來累計跌幅超過9%，是標普500指數跌幅的兩倍以上。如此股價表現，至少讓今年的GTC開發者大會顯得更為理性。輝達目前按今年預測盈餘本益比大約27倍，較去年GTC期間的價位折價23%，也低於多數成長速度遠不及輝達的超大型科技股。

科技界對輝達及其最新AI晶片仍寄予厚望，但市場至少不再預設的每款新品都必然是爆款。