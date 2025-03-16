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財長不擔心美股跌了10% 喊話是健康回檔修正

編譯葉亭均／綜合外電
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美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（路透）
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（路透）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，他並不擔心股市近期走勢低迷。此時，美國政府重新調整經濟政策，已經導致股市近期蒸發數兆美元。

曾經擔任避險基金經理人的貝森特16日在NBC的節目中表示：「我從事投資業已有35年，我能告訴你，市場回檔修正是健康的，它們是正常的。」「我不擔心市場。從長期來看，如果我們實施良好的稅收政策、鬆綁監管並確保能源安全，市場將表現良好。」

市場的拋售已使美股史坦普500指數上周跌入修正區，投資人擔心川普政府在關稅、移民以及削減聯邦政府支出等方面的政策衝擊經濟。隨著經濟成長疑慮加劇且消費者信心惡化，股市進一步下跌。

貝森特表示：「我們正在落實的政策將讓可負擔生活成本的危機緩和、通膨降下來，而且當我們繼續前進，我相信美國民眾將依循我們的道路前進。」貝森特在擔任財長之前，執掌避險基金Key Square資本管理公司。

隨著美國總統川普擴大關稅政策範圍，消費者日益擔心額外關稅將推高物價。目前，美國針對所有鋼鋁進口品的關稅已經生效，更廣泛的關稅措施將在4月2日出爐。

雖然通膨在上個月通膨降溫，但如果物價壓力持續上升，將導致家庭限縮非必要的採買。

貝森特在訪談中表示，「美國夢」並非是能否買到來自中國的便宜商品。家庭更關心的是能夠買得起房子，並看到子女過得比自己更好，「重點是房貸、車子和實質薪資增加」。

在美國經濟問題愈來愈多之際，聯準會（Fed）預定本周開會，主席鮑爾本月稍早強調，央行不必急著降息，不過，他可能將面臨有關經濟不確定性和風險增加的壓力。

關稅 川普 鮑爾

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