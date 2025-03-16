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未來一周美股四大觀察變數 建議以定期定額方式長期投資

記者張瀞文／台北即時報導
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未來一周美股有四大觀察變數。首先是聯邦公開市場委員會（FOMC）將於18-19日召開，可關注主席鮑爾針對經濟、就業、通貨膨脹、利率、關稅等議題的看法。（路透）
未來一周美股有四大觀察變數。首先是聯邦公開市場委員會（FOMC）將於18-19日召開，可關注主席鮑爾針對經濟、就業、通貨膨脹、利率、關稅等議題的看法。（路透）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是聯邦公開市場委員會（FOMC）將於18-19日召開，可關注主席鮑爾針對經濟、就業、通貨膨脹、利率、關稅等議題的看法，同時留意點陣圖、經濟預估摘要對未來經濟表現的預估變化。

其次是美國經濟數據，未來一周將公布的數據包括2月零售銷售、工業生產、營建許可、新屋開工、進出口物價等。

第三是企業財報。未來一周公布財報的美國企業包含美光、埃森哲、FedEx、Nike、Lululemon、達頓餐廳、通用磨坊等。

第四是輝達GTC大會將於17-21日舉行。輝達執行長黃仁勳演講主題將鎖定人工智慧（AI）代理、機器人技術與加速運算未來發展，另將首度舉辦「量子日」，聚焦量子運算現狀與未來發展。

川普關稅戰愈演愈烈，且無停歇跡象。富蘭克林投顧表示，綜合來看，若川普團隊認為政策性武器、公平貿易、利益再平衡三個關鍵上缺少任一個，就可能對某國、某產品課徵關稅，這也代表未來一段時間市場將持續受到關稅戰的衝擊，進而影響投資人信心與加劇股市波動性。

富蘭克林投顧指出，根據Factset到3月7日的數據，2025年S&P 500指數企業獲利預計將成長11.6%。其中，科技股將成長19.7%。美股企業獲利仍穩健，因此建議投資人以定期定額的方式長期投資美股，以因應市場震盪，避免短線操作而遭多空雙巴。

關稅 美股 輝達

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