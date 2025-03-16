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巴菲特也看走眼 好市多靠1模式撐過疫情 股價漲200%

TVBS新聞網／ 編輯 廖國安 報導
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大賣場好市多。(路透)
大賣場好市多。(路透)

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）在2020年6月出售了所持有的好市多Costco）股票。事後，巴菲特坦承這似乎是個錯誤決定。當時波克夏海瑟威持有該股票市值約13億元，然而，自2020年6月至今，Costco股價已上漲超過200%，超越史坦普500指數的表現。

據投資媒體「The Motley Fool」報導，巴菲特掌控著波克夏海瑟威的投資組合決策，該公司早在2000年就開始買進Costco股票。2020年6月時，這筆投資已增加到約430萬股，市值13億元，但他卻在當時全數賣出。在2021年的波克夏海瑟威股東大會上，巴菲特提到他曾不顧好友的建議，讓波克夏賣掉Costco持股，這可能是個錯誤。

如今回顧過去，幾乎可以確定這絕對是個錯誤決定。Costco自1985年以來股價已上漲逾1萬4000%，且自2020年6月至今，Costco股價已上漲超過200%，表現超越史坦普500指數。

在2020年受疫情影響，市場普遍認為會衝擊零售業實體店面營運，對此The Motley Fool分析，儘管投資人可能會將Costco視為一般的零售連鎖企業，但Costco真正的業務是販售會員資格。Costco的商品銷售量極高，但利潤率極低，目的是以最便宜的價格銷售產品給會員。相較之下，會員資格幾乎是純利潤，占了公司絕大部分的盈餘。

這種獨特的商業模式讓Costco每年都能留住大多數會員，同時輕鬆吸引新會員加入，因為所有會員都對Costco的價格感到滿意。這創造了一個非常穩定可預測的會費收入來源，也使得Costco的經濟特性不易改變。

分析師夸斯特（Jon Quast）認為，儘管Costco擁有出色的商業模式和亮眼的股價表現，但在目前估值偏高且成長放緩的情況下買進，可能並非明智之舉。Costco股價近年大漲，部分原因是本益比從約35倍飆升至57倍，比高成長股輝達還要高。

巴菲特都看走眼賣股結果漲200%！好市多獨特商業模式：抵疫情衝擊

TVBS新聞網

Costco 波克夏 巴菲特 好市多 疫情

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