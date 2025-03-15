輝達17日大會 黃仁勳談AI趨勢…GB300、Rubin平台同受關注

晶片大廠輝達（NVIDIA）的GTC大會即將於17日在加州聖荷西登場，其中以該公司創辦人暨執行長黃仁勳擔綱的主題演講最受市場矚目。（路透）

晶片大廠輝達 （NVIDIA）的GTC大會即將於17日在加州聖荷西登場，其中以該公司創辦人暨執行長黃仁勳擔綱的主題演講最受市場矚目，主要是探索AI 在未來如何革新各大產業。同時，外界也將焦點放在其可能發表的GB300晶片。

GTC是輝達的年度技術盛會，當中的論壇與展覽，將自3月17日至21日舉行，至於實作坊是從16日起跑。在這幾天當中，輝達安排了上千場演講或講座，涵括AI平台、AR／VR、電腦視覺／影像分析、內容創作／渲染、對話式AI、資料科學、邊緣運算、生成式AI、機器人等。

輝達為當前全球AI霸主，其GB200 NVL72 機架主要核心是GB200 Grace Blackwell 超級晶片，當中建置36個 Grace CPU與72個Blackwell GPU，並搭載液冷機架級解決方案，標榜對大型語言模型推論速度可比以H100為核心的產品提升30倍，大型語言模型訓練速度提升四倍，並節能25倍。

鴻海 董事長劉揚偉於近日透露，經過半年多來的資料收集，GB200的良率已達到可批量生產的標準。而鴻海也很早就與客戶開發下一代、甚至是下下一代產品，在GB系列新產品有非常高的信心掌握度。

外界除關注GB200產品線接下來可望為相關供應鏈廠商帶來的業績挹注，也已將眼光投向下一代的GB300產品，預期釋出的新規格，包括加速運算速度、記憶體、電源與散熱設計、高階電路板材料、系統整合等，將再度帶起市場對於相關供應鏈的青睞。

據了解，這次包括鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、台達電、仁寶、華碩、和碩、微星、技嘉、研華、所羅門等台廠，都將參與GTC大會活動。

同時，市場也密切注意，輝達可能公布的共同封裝光學（CPO）應用發展藍圖，以及先前所提到的下世代Rubin平台，是否有進一步細節更新。

值得注意的是，輝達正在持續評估台灣總部的落腳地點，各縣市都積極爭取，而高雄市長陳其邁也受邀將率團參加這次的GTC大會，讓外界對於高雄市與輝達之間是否有更廣泛的合作有所猜想。