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美股修正即狂漲 將出現「驚猫式反彈」？將由兩大事揭曉

編譯劉忠勇／綜合外電
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投資人評估美股是否真正展開反攻，還是可能繼續跌向熊市之際，下周將先面對輝達（NVIDIA）的GTC開發者大會和聯準會（Fed）決策這兩大重頭戲 。（路透）
投資人評估美股是否真正展開反攻，還是可能繼續跌向熊市之際，下周將先面對輝達（NVIDIA）的GTC開發者大會和聯準會（Fed）決策這兩大重頭戲 。（路透）

史坦普500指數陷入技術性修正的隔天，隨即創下美國總統大選隔日以來最大單日漲幅。投資人評估美股是否真正展開反攻，還是可能繼續跌向熊市之際，下周將先面對輝達（NVIDIA）的GTC開發者大會和聯準會（Fed）決策這兩大重頭戲 。

那斯達克綜合指數周五大漲 2.6%，周線跌幅收斂至 2.4%；史坦普 500 指數大漲 2.1%，周線跌幅縮至 2.3%。這兩大指數均創下自去年 11 月大選隔日以來最大單日漲幅。市場對聯邦政府停擺的疑慮降溫，加上川普政府貿易戰並無新變數，鬱積而發的反攻之強，就連消費者信心指數下滑也阻擋不了氣勢。

道瓊工業指數周五大漲 675 點，本周仍跌 3.1%；費城半導體指數大漲3.3%，台積電ADR漲1.5%，周線各跌0.7%和1.7%。

周五反彈走勢究竟是美股走勢開始反轉，還只是進一步走跌的掙扎，分析師和投資人眾說紛紜。

摩根士丹利投資管理公司固定收益主管康杜賈（Vishal Khanduja）表示，「我們不認為股市已經觸底。波動將維持在高檔，政策明朗化之前，市場可能還有進一步下探的空間。」

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）表示，「驚猫反彈（scared-cat bounce）嗎？只要川普有一天不談關稅，對市場來說就是好日子。如果下次股市在川普大談關稅時還能上漲，那麼我們傾向認為市場已經真正觸底了」。

美股這次在短短16個交易日便跌到修正。據CFRA Research統計，在過去24次美股從歷史新高下跌至少10%但又避免熊市的情況下，平均需要八個月才能收復歷史水準。這表示2月19日歷史新高要等到10月中旬才可能再攻克。這24次回落的平均幅度為14%。

Nationwide投資研究主管海克特（Mark Hackett）說：「市場修正短期的確讓人感到不安，但這並非罕見，且往往形成過熱市場釋壓的機制。」 他說：「這不會是多頭投資人面對的最後一次修正、回檔或市場震盪，因此保持一定謹慎是必要的。」

Fed將於周三公布決策，預料將維持利率不變，但預期今年可能繼續降息的投資人，將尋找Fed準備恢復降線的線索。

晨星財富多元資產策略主管帕帕拉多（Dominic Pappalardo）說：「市場正試圖從各面線索來推斷，Fed何時才會放心實施下一次降息。」「股市希望Fed 第一步先釋出訊號，顯示政策重心已從抗通膨轉回支撐經濟景氣。」

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