川普嚴厲新關稅…不確定性推升經濟風險 聯準會責任更重

自美國總統川普今年1月上任之後就實施嚴厲的新關稅，並且還放話將實施更多關稅，開始對聯邦政府的就業和支出進行破壞性削減，冒著與歐洲發生政治破裂的風險，並承認在他上任接下的良好經濟現在面臨著一些衝擊，甚至更糟。

企業和消費者信心下降，一些製造業指標減弱，在川普上任前推動家庭財富創下紀錄的股市大幅下跌，這可能是富裕家庭支出放緩的先兆，而支出放緩支撐了整體消費。

根據最新數據，就業基本上持續成長，通膨持續緩和，但美國徵收的關稅和貿易夥伴的報復行動增加了這種狀況可能逆轉的可能性。

民調發現經濟學家幾乎一致認為近期經濟衰退的風險已經上升，而其中一些更表示，成長放緩可能伴隨著物價持續上漲。兩者結合起來可能迫使鮑爾 和他的同事做出艱難的選擇：該透過降息 來支持經濟和就業，還是保持較高的利率 以確保通膨和通膨預期保持受控。

聯準會將在3月18日至19日的會議上維持借貸成本穩定，但最新的經濟預測將顯示19位政策制訂者如何看待川普上任頭幾個月在失業率、通膨和成長方面的表現，以及應對所需的貨幣政策。投資人預期聯準會將在未來9個月將利率調降0.75個百分點；而去年12月，政策制訂者預期的降息幅度為0.5個百分點。

SGH Macro Advisors首席經濟學家杜伊(Tim Duy)在鮑爾上周紐約發言後寫道，鮑爾在講話中給出了「針對通膨粘性、通膨下降速度快於預期以及勞動市場意外疲軟的指引」，在這些情景下，聯準會若非維持當前利率水平比預期更久，就是批准進一步降息，「他沒有對通膨上升和就業疲軟的組合表達立場。當然，這是現在最有趣的政策問題。」