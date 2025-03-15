美消費者信心指數3月暴跌 通膨預期飆升創2年多來新高

由於擔心川普 總統徵收全面關稅 引發貿易戰 、導致物價上漲、經濟受到打擊，美國消費者信心3月暴跌，通膨預期飆升。

密西根大學消費者調查數據顯示，消費者信心指數3月為57.9，較2月下降10.5%，低於《道瓊》預期的63.2；較一年前低了27.1%。

雖然當前指數下降3.3%，但未來預期指數較上月下降15.3%，較2024年同期下降30%。

該指數已抹去11月川普贏得大選後的所有漲幅。

一年期通膨預期飆升至4.9%，較2月上升0.6個百分點，為2022年11月以來的最高水準。未來5年通膨率預期達到3.9%，而2月為3.5%。

川普對加拿大、中國和歐盟等主要貿易夥伴的多種商品徵收一系列關稅，這些國家也採取了報復措施。川普的一些關稅已開始徵收，隨後暫停徵收一個月。

川普13日威脅對歐洲的葡萄酒、白蘭地和其他酒類進口徵收200%的關稅。關稅衝擊和貿易戰升級震動了金融市場，引發了股市拋售，這也導致本月市場情緒低落。

路透社與益普索3月11日至12日對美國民眾進行的一項民意調查顯示，57%的受訪者認為川普大幅削減政府開支、大規模解雇聯邦工作人員等經濟改革舉措過於反覆無常；53%的受訪者認為關稅戰弊大於利。