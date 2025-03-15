美股最錢線/暴跌只是技術修正 不是熊市開端

美銀策略師哈奈特(Michael Hartnett)表示，近期美股 暴跌只是技術性修正，而非新一輪熊市 的開始，因市場下跌可能引發政策干預。

這位今年以來更青睞國際股市而非美股的策略師建議，一旦股票資金外流加速、基金經理人現金持有比例升至4%以上、且高收益債利差逼近400個基點，投資人可在史坦普500指數跌至5300點時進場低接。這個價位較當前水平還需再跌約4%。

哈奈特在報告中寫道：「我們判斷這是一次修正，而非美股熊市的開始。」「由於股市熊市通常伴隨經濟衰退，股價進一步下跌將引發交易策略與貨幣政策的轉向。」

受市場擔憂川普關稅政策可能引發全球經濟衰退並挑起全球貿易摩擦影響，史指已較2月峰值下跌10%，進入技術性修正區間。而對高估值憂慮加劇，也讓那斯達克100指數同期下跌達13%。通常熊市被定義為較近期高點下跌20%。

隨著通膨出現緩解跡象，市場焦點轉向聯準會 下周政策會議。不過目前利率市場定價顯示，預計聯準會下次降息將延後至6月。

美銀指出，在截至5日的過去一周，全球股票基金遭遇28億元資金流出，創今年最大單周撤資紀錄，顯示全球金融市場情緒顯著惡化。

美銀引用EPFR數據發布的資金流動周報顯示，美國政府債券基金同期獲得64億元資金流入，創去年8月以來最大單周金額。該行認為這代表市場已進入「避險模式」。

不過美銀分析師指出，當前股票資金外流規模尚不足以抵消今年以來全球股票基金累計流入的1560億元。報告指出，「市場修正尚未動搖今年整體資金流入的根基。」投資人仍需關注政策制訂者對市場波動的反應速度，這將成為決定修正深度的關鍵變數。（財經新聞組）