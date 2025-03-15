財經簡訊

美國股票基金吸引大量資金

截至3月12日當周，美國股票基金吸引了大量資金流入，因為一些投資人受到較弱的CPI數據的鼓舞，同時人們仍擔心總統川普 的貿易政策對經濟的影響。美國股票基金當週淨買進46.7億元，不過自2月以來約90億元的強勁流入已逐漸減弱，3月前兩周共流出48.1億元。美國大型股基金獲資金87.8億元，連續第5周淨流入。

多元化股票基金也新增資金4.79億元；不過投資人分別拋棄了小型股基金和中型股基金，金額分別為13.2億元和12.2億元。

史指市值3周內流失逾5兆元

史坦普500指數從歷史高點迅速下跌10%，進入修正區間，市值大量蒸發。FactSet數據顯示，史指在2月19日達到高峰時的市值為52.06兆元。13日的下跌導致該指數市值跌至46.78兆元。這意味著在大約3周的時間裡，總損失約為5.28兆元。導致下滑的另一個因素似乎是與人工智慧(AI)相關的成長交易的減少。自11月19日以來，輝達(Nvidia)下跌了17%，Roundhill Magnificent Seven ETF(MAGS)下跌了19%。

避險需求 金價 突破3000美元

由於地緣政治和經濟不確定性促使投資人紛紛湧向避險資產，金價持續上漲，首次突破每盎司3000美元的心理關鍵關口。現貨金價14日觸及每盎司3004.86美元的歷史新高，創下2025年的第13次歷史新高。

同時，由於關稅不確定性導致交易商紛紛補倉，COMEX認證倉庫的黃金庫存達到創紀錄的4056萬盎司。但最近幾周流入有所放緩。根據世界黃金協會(WGC)的最新數據，投資人對黃金的需求正在激增，實物支持的黃金ETF創下2022年3月以來的最大單周流入量。

美股 賣壓罩頂 散戶照買不誤

即便美國總統川普發動貿易戰，將美股推入修正領域，但散戶卻並未喪失信心。彭博資訊報導，摩根大通全球量化與衍生商品策略師艾瑪．吳說，截至12日當周，散戶投入股票約73億美元，增持特斯拉等長期熱門股。

不過，散戶搭乘的並非過往的順風車。標普500指數一周來跌逾4%，科技巨頭的跌幅更劇。但這群投資人不為所動，依舊對一些槓桿型ETF豪砸數十億美元，以放大那斯達克100等指數的報酬，或投入「女股神」伍德旗下的方舟創新ETF。