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歷史經驗：史坦普500指數陷修正 通常30天後負回報但1年能漲18%

編譯季晶晶／綜合外電
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歷史經驗顯示，2008年以來史坦普500指數陷入修正區間，通常30天後是負回報率1.7%，但1年後平均上漲18%。(路透)
歷史經驗顯示，2008年以來史坦普500指數陷入修正區間，通常30天後是負回報率1.7%，但1年後平均上漲18%。(路透)

華爾街周四再次經歷因為關稅驅動的拋售。史坦普500指數下跌1.4%至5,521.52點，距離2月19日的近期峰值6,144.15點低逾10%，正式跌入修正區。這次反轉僅花16個交易日，是自2020年3月疫情猛爆後花6個交易日摔進修正區以來的最快速度，而投資人想知道，史坦普500指數在這種時期通常有何表現。

歷史經驗表明，2008年以來，史坦普500指數跌入修正期後的第一個月，股票通常走跌，該指數30天後有平均負回報率1.7%。然而，期限拉長，股票往往能反彈，史坦普500指數在接下來三個月平均上漲2.1%，六個月上漲近5%，一年上漲18%。

但仍有兩次股市陷入修正的一年後，大盤仍是負回報，分別是2008年6月26日和2022年2月22日，兩者一年後分別下跌28%和7%。

LPL Financial首席技術策略師Adam Turnquist表示，雖然股市自高點下跌10%並不罕見，但這次下跌因為損及長期廣度、缺乏機構參與，且有防禦輪換壓力， 讓LPL Financial目前對逢低買入抱持謹慎態度。

史坦普500

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