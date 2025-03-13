美股最錢線／大型股接近反彈 史指仍有10.6%上漲空間

由於川普 政府的貿易政策引發對美國經濟前景的擔憂，美股 近期表現低迷。不過，投行Truist表示，一些市場指標顯示，美國大型股正接近反彈。

Truist聯席投資長勒納(Keith Lerner)在報告中表示：「我們的立場沒有改變。不過從短期來看，股市的下行正變得乏力，我們的研究顯示，股市處於反彈的大致範圍內。」

他表示，支持其觀點的技術指標包括：相對強弱指標(RSI)自2023年10月以來首次跌破30的超賣水平；自1995年以來，史指在出現類似的極端讀數後，在未來12個月內有97%的時間會上漲；但衰退期前後的信號除外。

勒納表示，美股的估值收縮正走向短期內的極端。並表示，雖然美股估值仍不便宜，但過去15天史指的遠期本益比下降了2點，這是其除了新冠疫情期間所見過的「最嚴重的估值收縮」。

他補充指出，這也顯示股市正在接近短期穩定水平。他強調，在新總統任期的初期，隨著新政策推出，股市往往會出現波動，「隨著川普政府行動步伐的加快，當前的波動已被放大」。

在另一邊，高盛 將史指2025年底目標價從6500點下修至6200點，降幅達300點。

高盛指出，政策不確定性加劇、尤其是關稅政策波動，再加上經濟成長預期下修，是這次調整的核心動因。以最新收盤價5572.07點計算，史坦普新目標價仍有10.6%的上漲空間。

高盛分析師在最新研報中強調：「市場劇烈調整主要受三重衝擊：關稅政策引發的系統性風險溢價攀升、經濟前景預期惡化，以及以對沖基金為代表的機構投資人大規模部位平倉。」

報告特別指出，本輪跌勢中占指數權重近3成的科技「七巨頭」股價重挫14%，類股本益比由30倍高點降至26倍，成為拖累大盤的核心因素。