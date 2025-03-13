美2月CPI漲0.2%低於預期 緩解消費者、企業對通膨擔憂

美國勞工統計局報告表示，2月商品和服務價格漲幅低於預期，這在一定程度上緩解了消費者和企業對關稅可能對通膨產生的影響的擔憂。

美國勞工部 指出，衡量美國經濟成本的廣泛指標消費者物價指數(CPI)經季節性調整後當月上漲0.2%，年通膨率為2.8%。1月總體CPI上漲0.5%。

不包括食品和能源價格的核心CPI當月上漲0.2%，較上年同月上漲3.1%。1月核心CPI上漲0.4%。

接受《道瓊》調查的經濟學家預計，總體和核心CPI成長率均為0.3%，折合年率分別為2.9%和3.2%；這代表所有數字都比預期低0.1個百分點。

勞工統計局表示，住房成本上漲0.3%，漲幅低於1月，但仍占當月CPI漲幅的一半左右。該類別占CPI總權重的三分之一以上，特別關注房主估計他們能從房產中獲得的租金 ，該指標也上漲0.3%。

食品和能源指數均上漲0.2%。二手車價格上漲0.9%，服飾價格上漲0.6%。食品中，雞蛋價格再漲10.4%，12個月內漲幅達到58.8%，推動包括肉類、家禽和魚類在內的整體食品價格同比上漲7.7%。2月牛肉價格也上漲了2.4%。

機動車保險 月漲幅為0.3%，年率上漲11.1%。不過，2月航空票價下跌4%，較去年同期下跌0.7%。