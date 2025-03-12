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英特爾最後一搏 媒體評陳立武接下全科技業最艱難工作

編譯季晶晶、葉亭均／綜合外電
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新任英特爾執行長陳立武。(美聯社)
新任英特爾執行長陳立武。(美聯社)

曾是EDA軟體與工程服務大廠益華（Cadence）執行長的陳立武3月18日起將成為新任的英特爾執行長，股東對此顯然抱持正面評價，英特爾盤後股價大漲13%。

陳立武在首封致員工函中表示：「在我的領導下，英特爾將是一家以工程為重點的公司 。我們將努力自行開發最好的產品，認真傾聽客戶的意見，並對我們所做的承諾負責，從而建立信任。」

彭博資訊報導，陳立武接下了晶片業務裡最困難的工作。彭博專欄作家David Lee更進一步形容，他接下的是整個科技業最艱辛的工作。而根據陳立武寫道，他認為英特爾應在產品設計和製造方面都處於領先地位，Lee感覺陳立武的前進方向似乎是保持公司完整，而不拆分代工業務。

根據科技網站Ctech報導，陳立武的主要顧慮包括英特爾的員工規模和管理效率。在前任執行長基辛格的領導下，這家陷入財務困境的公司至少增加了20,000名員工。去年8月宣布裁員逾15%員工，是兩年來的第二輪大裁員。然而，英特爾員工數仍然超過輝達（Nvidia）和台積電兩家公司的員工總數，這引發了人們對效率低下的擔憂。陳立武認為先前的裁員還不夠，英特爾必須瞄準中階管理層，他們扼殺創新又拖慢決策速度。

儘管陳立武是半導體業資深人士，但英國金融時報引述諮詢業者TechInsights副主席G Dan Hutcheson指出這項人事案也有「不足之處」：陳立武畢業沒有經營一家既設計又製造晶片的綜合半導體製造商的經驗。

科技新聞網站Wccftech指出， 陳立武有金融背景，曾在數家風投公司工作過，如果英特爾還是決定要將製造和產品業務分拆開來，他在財務方面的經驗可能證明很有價值，這也許是宣布新任執行長後股價飆漲的原因。

Lee警告，「新的英特爾」面臨的是最後一搏的機會。如果陳立武無法成功整頓英特爾，找出英特爾的「勝利文化」，那麼其他人似乎不太可能再得到這樣的機會。失敗意味英特爾將分崩離析。

股東也寄望於稍早之前路透關於由台積電與輝達、超微、博通和高通合資以共同經營英特爾晶圓製造事業的報導。但那還處於早期討論階段。

英特爾獨立營運的一個問題是，美國總統川普已表示想廢拜登時代為支持本土晶片製造而推出的《晶片法》。儘管如此，英特爾在產業的獨特地位，意味川普政府會希望看到它的成功。

曾經加入英特爾董事會 不到兩年傳與基辛格鬧翻閃辭

65歲的陳立武在半導體與軟體業界歷練超過20年，曾任EDA大廠益華（Cadence Design Systems）的執行長，在半導體業界是一位備受尊敬的資深人士，曾獲分析業者Relationship Science評為是科技業界中人脈最廣的高階主管，給予了100分的影響力分數。在2016年，他是「張忠謀博士模範領袖獎」獲獎者。

在2022年，英特爾就邀請陳立武加入董事會，請他協助重振英特爾，隔年10月擴大他的職責，授權協助監督製造營運。

然而去年8月，陳立武突然辭去董事席位，引發軒然大波。當時路透爆料，陳立武閃辭是因為他與時任執行長的基辛格在重振計畫的多項方面有所衝突，不滿英特爾人力浮濫、代工製造策略、規避風險文化和落後的AI策略；陳立武希望大刀闊斧裁員，包括裁撤對英特爾沒有工程方面貢獻的中階主管，卻也因此與董事會陷入緊張關係。

隨後的發展證明基辛格近四年推動的整頓計畫行不通，基辛格在去年底遭到逼退，路透隨後報導英特爾董事會向陳立武探詢是否有意願接下執行長職位，如今，陳立武確定將在3月18日正式接任。

陳立武在給英特爾員工的備忘錄中表示，他有信心扭轉業務情勢。他說：「這並不是說會很容易。將是不容易的。」「但我加入是因為我全心全意地相信我們有能力贏得勝利。英特爾在美國和世界各地的技術生態系統中扮演關鍵的角色。」

曾在創投界闖出一片天 擔任益華執行長逾十年領股價大漲44倍

陳立武出生於馬來西亞，在新加坡長大，就讀南洋理工大學並主修物理，隨後赴美國麻省理工學院（MIT）攻讀核能工程碩士。他原本計劃攻讀博士學位，但最終轉至舊金山大學取得MBA學位。

陳立武曾從事創投投資，富比世（Forbes）在2001年還封他為「亞洲創投先驅」。他在2004年加入晶片設計軟體大廠益華的董事會，接著2008年，在時任執行長費斯特（Michael Fister）離職後，陳立武成為共同執行長，接著在2009年獨挑大樑，領導益華超過十年，直到2021年，並轉任董事長直到2023年。

根據美聯社報導，在陳立武擔任益華執行長期間，該公司股價大漲44倍。

益華與競爭同業Synopsys主導半導體設計自動化（EDA）市場。隨著IC設計日益複雜，這類軟體和服務變得更加重要，工程師利用這類軟體來打造藍圖以排列數百億個電晶體與連接線，是半導體的基礎架構。

陳立武將成為英特爾七年來的第四位執行長，也為英特爾歷史上混亂的一章翻篇。英特爾因銷售下滑、無法打入蓬勃發展的AI市場，晶圓代工業務連年虧損，投資人已施壓英特爾要求削減成本並分拆業務。

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