達里歐示警：美債問題將有驚人發展 存在嚴重供需問題

避險基金橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）。(路透)

避險基金橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里歐12日警告說，「非常嚴重」的美國供需問題可能導致「令人震驚的發展」。

達里歐在新加坡 接受CNBC訪問時表示：「首先是債務問題，我們有非常嚴重的供需問題。」他說，這會讓白宮 必須賣出大量全世界未來將不想要買的債務。

達里歐說：「這是迫在眉睫的情況，OK？這是至關重要的。」他表示，大多數人不了解這套債務機制。

他說，美國赤字必須要從預估達到國內生產毛額（GDP）的7.2%，降至GDP的約3%。「這是很重要的是。你將見到關於如何處理此事的驚人發展。」

達里歐相關警告出爐之際，正值關稅措施在近日導致金融市場上沖下洗。政策的不確定性增添華爾街 的不安，投資人擔心全球經濟爆發貿易戰的影響。

當被問及美國債務問題是否可能導致一段財政撙節時期時，達里歐表示，這一問題可能導致債務重整，美國施壓其他國家買進這些債務，或甚至停止對一些債權國的償付。

達里歐說：「就像我們見到多數人認為難以想像的政治和地緣政治發展轉變一樣，如果你看看歷史，你會見到這些事情一再上演。我們將驚訝見到一些發展就像先前見到時一樣令人震驚的發展。」