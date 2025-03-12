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達美航空大砍Q1業績預期 股價重挫12% 今年已跌23%

財經新聞組／綜合報導
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達美航空（Delta Air Lines）3月10日大幅下調其第一季度盈利預期，將原先的預測削減一半，導致股價暴跌約12%，達美航空成為首家報告消費者和企業因經濟擔憂影響國內旅遊需求的美國主要航空公司。美國商銀表示，達美航空大幅調降第1季業績預期顯示消費者和企業對經濟的信心日益不足。

根據達美航空最近提交的證券文件，該公司大幅下修本季業績預期，理由是需求疲軟以及「宏觀不確定性增加導致的近期消費者和企業信心下降」。

美國商銀分析師迪多拉(Andrew Didora)在報告中寫道：「宏觀經濟的不確定性正在當下展開，達美航空是第一家將2025年第1季收入成長預期從7-9%下修400-500個基點至3-4%的航空公司。」「我們在2月底參觀了美國航空總部後就知道，2月航空業表現疲軟，但這次降幅比預期的還要大。」

達美航空股價過去兩天下跌約12%，今年至今下跌近23%。

巴克萊分析師奧格倫斯基(Brandon Oglenski)表示：「有時市場會告訴你一些事情；航空公司股價下跌確實是需求疲軟的前瞻性指標。」

他表示：「疲軟已不再是爭論點」；並強調了商務旅行收入的疲軟。他舉例，國防、汽車和媒體等產業的政府相關出差數量都有所下降。同時補充指出，其他主要航空公司也很有可能調降近期預測。

達美航空的悲觀看法或許也預示著整個旅遊業未來將面臨艱困時期。伯恩斯坦的克拉克寫道，住宿和郵輪股也可能會遭遇「一點干擾」。

達美航空 郵輪

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