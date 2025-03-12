對川普關稅焦慮加深 策略師：美股散戶逢低進場愈來愈少

面對市場的高度不確定性，散戶投資人寧抱現金也不願進場。（路透）

策略師和財富顧問表示，散戶對股市暴跌越來越感到不安，希望聽取更多的投資建議，質疑是否該趁低買入，並尋找更安全的避風港。

投資人擔心川普 的關稅將引發經濟衰退，導致股市下跌，史坦普500指數從上月高峰跌掉4兆元，這對於曾因總統政見而興奮的華爾街 來說是一個驚人的逆轉，也對一些散戶投資人的行為產生了影響。

嘉信理財首席交易及衍生品策略師馬佐拉(Joe Mazzola)表示：「一段時間以來，逢低買入的趨勢越來越少，代表人們正在稍微縮手。」

他說，該公司從2月中旬開始發現散戶的風險規避情緒正在逐漸加強，因為那些擁有較大投資組合的客戶變成了淨賣家。

投顧公司Jackson Square Capital執行合夥人格拉漢(Andrew Graham)表示，他的客戶帳戶中的現金已達到疫情 以來約5年的最高水平，現金現在占大多數客戶投資組合「10%以上」。

他說，客戶現在一定會參加他及其團隊安排的每季投資組合審查，「擔心或緊張的客戶意味著我們的日程安排比平時更加忙碌。」然而，令他擔心的是，許多投資人可能仍將此次拋售視為一種調整，而非長期低迷。

Investment Company Institute的數據顯示，整體而言，現金水準較高，貨幣市場基金資產達到創紀錄水準。追蹤市場流動的Crane Data公司克蘭恩(Peter Crane)表示，上周現金水準穩定上升，創下7.3兆元的新紀錄。相較之下，2025年初的這個數字約為7.17兆元。

可以肯定的是，並非所有散戶都過度擔心。根據Vanda Research的數據，截至上周，散戶仍然是市場寵兒如Palantir等個股的淨買家。

Vanda資深副總裁伊阿齊尼(Marco Iachini)表示，即使是向投資人提供基礎股票或指數上漲倍數的槓桿ETF也頗受歡迎。