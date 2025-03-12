美股最錢線／多頭轉為空頭 熊市恐已開始

有「華爾街 先知」之稱的著名美股大多頭亞德尼(Ed Yardeni)表示，熊市 可能已經開始。他說，「在川普 的世界裡，一切都有可能。」

他在最新報告中寫道：「我們不能排除熊市已於2月20日開始的可能性，也就是史坦普500指數創下歷史新高的次日。」

亞德尼的這番言論值得關注，因為此前他一直發表看漲言論，有時還是華爾街最樂觀的策略師之一。就在今年2月，他曾表示美國經濟可能10年內不會出現衰退。1月時，他還稱投資人正處於所謂「咆哮的1920年代」。

在這位策略師發表最新報告之前，美股主要股指剛經歷今年以來表現最差單周走勢。那斯達克指數10日跌入修正區間，較去年12月的歷史高點下跌超過13%。史指較2月19日的歷史高點下跌超過8%，也正快速接近修正區間。

熊市的定義是股價整體下跌20%以上，這種現象可能持續數月甚至數年。根據亞德尼的說法，這意味著近期的下跌趨勢可能會變得更糟。但對於列有「買進標的」清單的投資人來說，股市下跌也可能為一些被「錯殺」的股票提供買入機會。

亞德尼說，「這可能就像1962年和1987年發生的『閃崩』一樣。下跌可能來得很快，反彈也同樣迅速。」因此，「這次拋售可能會帶來買入機會，尤其是對於那些此前估值過高、現在估值下降的股票。」

他的觀點由看多轉變成看空，是由於川普貿易政策的反覆無常，以及經濟出現了初步的疲軟跡象，這也凸顯了人們對經濟衰退的擔憂。經濟衰退的定義是經濟連續兩季萎縮。

亞德尼補充指出，「問題在於，川普政府迅速推出的一系列政策舉措正在對經濟進行壓力測試。到目前為止，經濟展現出極強的韌性，但這些政策仍引發了人們對經濟衰退的擔憂。」