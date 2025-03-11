Fed理事：通膨未止 物價可能再漲 利率最好暫時不變

聯準會 理事庫格勒警告，通膨可能會持續存在，而物價可能再次上漲，代表聯準會應該暫時維持利率 穩定。

她在貨幣政策傳導和勞動市場會議中表示：「我其實對所看到的通膨持續存在感到相當擔憂。」

她指出，近期通膨預期加速，並表示她密切關注其對企業定價方式和勞工薪資談判方式的影響。這反過來意味著它們可能會反饋到通貨膨脹。

最近幾個數據都顯示出消費者對物價上漲的擔憂。經濟諮商會公布的最新消費者信心指數顯示，2月12個月通膨預期從上月的5.2%躍升至6%。

庫格勒說，「我一直強烈支持任何能夠真正穩定通膨預期的政策。我認為這很關鍵，而且對我們很有幫助。」

展望未來，她表示，物價還可能再次上漲，「我想有理由相信，物價可能會上漲，通膨可能會更加持續。」並表示，物價上漲可能來自「一些正在考慮的政策和一些已經實施的政策」。

庫格勒指出，此類政策也可能影響經濟活動，「我們可能需要考慮到這種持續性，因為物價存在不同的類別，通膨預期也不同，而且可能因為我們即將出台的一些新政策。」

她在談到美國政府決定對自主要貿易夥伴國進口的商品徵收關稅 的頻繁變化，包括談判和潛在的報復措施時表示，這些都是「相當大的不確定性」。

分析師和經濟學家普遍表示，預計潛在的關稅以及任何對等措施都會導致措施實施雙方國家的物價上漲。

庫格勒在會上發表的書面演講中同樣警告，通膨風險也會對聯準會的利率前景產生影響，「鑑於近期通膨預期上升，以及主要通膨類別尚未朝著 2% 的目標邁進，在一段時間內繼續將政策利率維持在當前水平可能是適當的。」