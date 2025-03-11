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美股最錢／AI盛宴未結束 技術、獲利是關鍵

財經新聞組／綜合報導
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自2025年以來，AI交易經歷劇烈波動，DeepSeek的崛起更是重挫美股。投資人開始懷疑AI交易盛宴是否已經結束。

高盛分析師哈蒙德(Ryan Hammond)和柯斯汀(David J. Kostin)在最新報告中表示，雖然短期內市場需要「部位出清」或經濟數據改善才能扭轉局面，但AI技術的持續進步和獲利成長最終將吸引投資人回歸。

高盛認為，AI交易將繼續擴大，而「第三層級交易」、即那些能夠藉由AI技術實現收入成長的公司，比「第二層級AI交易」更具吸引力。

高盛在報告中將AI類股分為四個層級：「第一層級」指的是以輝達為首的AI晶片股；「第二層級」指AI基礎設施相關股票；「第三層級」指的是能夠透過AI技術創造收入的公司；「第四層級」則是指受益於AI驅動生產力提升的公司。

報告指出，近日來，AI交易受到經濟成長預期下修和部位調整的雙重打擊，經濟成長放緩引發對企業AI支出能力的擔憂，而許多第二、三層級AI股票受到投資人追捧，導致部位過重。

但整體而言，高盛仍看好AI長期前景，並認為持續的技術進步和獲利成長最終將使投資人重新關注AI股。

高盛也提到，第三層級的AI股比第二層級的AI股更具吸引力。因為隨著大型企業AI資本支出的成長放緩、AI成本持續下降，投資人的關注點將從基礎設施過渡到技術應用推廣和創收層面。

同時，即使已經經歷一輪拋售，第二層級AI股的相對估值仍略高於其歷史平均水平，而第三層級的AI股估值則相對較低。

值得注意的是，第三層級AI股今年以來經歷了正向的銷售額修正，其2026年銷售額預期中位數調升0.3%，而第二層級和第四層級的AI股則均出現負向修正，2026年銷售額預期中位數分別下修了0.3%。

AI 高盛 輝達

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