特斯拉股價跌45%市值仍勝對手總和 「脫離基本面還能多久？」

特斯拉股價是否過高，源自「本益比」和「本夢比」的拉鋸。（美聯社）

自去年12月17日創下1.5兆元的歷史新高以來，特斯拉 市值已下跌45%，抹去執行長馬斯克 為川普 勝選提供資金後該股所獲得的大部分漲幅。即使如此，投資人仍在爭論該公司股價是否仍然過高。

然而，以標準財務指標來看，特斯拉的估值仍遠高於全球最大的汽車和科技公司。這是因為大多數投資人和分析師都相信馬斯克的說法，即這家全球最有價值的汽車製造商實際上根本不是一家汽車公司，而是一家人工智慧先驅，將很快引發自動駕駛計程車和人形機器人的革命。

根據十多家銀行和投資公司的分析，特斯拉的電動車業務幾乎占其收入的全部，但卻占其股票市值不到四分之一。雖然馬斯克自2016年以來每年都承諾無人駕駛特斯拉車最遲會在隔年問世，但其價值主要還是寄託在特斯拉尚未實現的自駕車希望上。

該股自去年12月以來的下跌源於汽車銷售和獲利的下降；對馬斯克政治活動的抗議，包括他擔任川普高級顧問期間大規模解雇美國政府工作人員，投資人擔心政治因素會分散這位世界首富的注意力，使其無法專注於特斯拉這棵搖錢樹。話雖如此，自總統大選以來，特斯拉的市值仍上漲約650億元，高於通用汽車(GM)的總市值。

特斯拉目前總市值為8450億元，仍高於排在其後9家最有價值的主要汽車製造商的總和。這9家汽車製造商去年共售出約4400萬輛汽車，而特斯拉的銷量為180萬輛。

長期以來，投資人一直押寶馬斯克對特斯拉未來的願景，而不是其今天的利潤。但其實際表現與分析師對尚未誕生的產品的獲利預期之間的差距越來越大，已引發一些人對非理性榮景發出警告。

摩根大通分析師布林克曼(Ryan Brinkman)在特斯拉公布業績不佳和年度汽車銷量首次下滑後於1月寫道：「股票價格脫離基本面還能維持多久？」