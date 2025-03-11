捨棄銷售零食、賀卡… CVS只設藥房小店 專注社區需求

CVS希望透過縮小規模來實現成長。該連鎖藥局 今年將開設約十幾家門市，這些門市的面積約為其傳統佈局的一半，並且只設藥房，放棄傳統上銷售零食、賀卡和其他消費必需品的商店前端。

縮小門市規模是CVS重振計畫的一部分。該計畫還包括關閉1000多家門市以及裁員數千人，因為該連鎖店希望在目前經歷動盪的產業中進行調整。

連鎖藥局已無所不在，而且擴張過度。甚至成為便利商店的代名詞，人們可以在此選擇拿藥，甚至可以買些其他東西。然而，它難以跟上亞馬遜、目標百貨 和其他零售商的步伐，同時也面臨竊盜問題，這削弱了它們的獲利能力。

CVS發言人表示，規模較小的商店將提供全方位服務的藥房以及一些非處方產品，並補充說「它們的設計將滿足社區的特定藥房需求」。

CVS發言人指出：「透過採取客製化方式，專注於我們服務社區的特定需求，我們將繼續戰略性地調整我們的藥房服務範圍，以更好地支持患者並確保正確的地區範圍。」

GlobalData Retail總經理兼分析師桑德斯 (Neil Saunders)認為，只關注藥局就意味著CVS「幾乎沒有採取任何措施來保護其門市前端的收入」。