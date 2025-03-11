福特注資德子公司44億歐元

福特汽車將向陷入困境的德國 汽車子公司注資高達44億歐元(約47.6億美元)，以重振歐洲汽車業務。英國《金融時報》率先報導這個消息。福特發表聲明表示，德國子公司福特汽車公司將繼續其戰略轉型計劃，重點是降低歐洲成本並提高競爭力。福特汽車公司副董事長勞勒表示：「透過對德國業務進行資本重組，我們正在支持歐洲業務的轉型，並加強透過新的產品組合進行競爭的能力。」

企業獲利受創 美股 可能跌5%

摩根史坦利美股分析師威爾森(Michael Wilson)表示，由於擔心關稅以及財政支出減少將對企業獲利造成衝擊，美股面臨再次下跌5%的風險。威爾森是2024年中期之前華爾街的股市最大空頭策略師之一。他預計史坦普500指數將在上半年跌至5500點左右的低點，然後在2025年底回升至6500點。年底目標相當於較當前水準上漲13%，不過「由於市場繼續考慮這些成長風險，前景可能出現波動，在好轉之前可能會先惡化。」

諾和諾德新減肥藥試驗不佳

丹麥製藥巨頭諾和諾德宣布其新一代減肥藥CagriSema在68周後幫助肥胖或超重的二型糖尿病成年患者減輕了15.7%的體重，低於先前預測的25%；在12月公布的另一項後期試驗結果中，該公司發現CagriSema幫助患者減輕了22.7%的體重。諾和諾德正在研究將CagriSema作為治療超重或肥胖成年人的減肥藥以及治療二型糖尿病成年人的藥物。該公司目前預計將於2026年第1季向CagriSema申請監管部門批准。

IBM 在英贏得竊取機密訴訟

IBM在倫敦贏得對美國科技企業家和慈善家約翰摩爾斯的公司LzLabs的訴訟；IBM指控該公司竊取商業機密。IBM在倫敦高等法院起訴總部位於瑞士的LzLabs、兩家英國子公司及其最終所有者摩爾斯；後者曾擁有美國職棒大聯盟的聖地牙哥教士隊，並於1980年創立資訊科技公司BMC Software。IBM聲稱LzLabs英國子公司Winsopia購買一台IBM大型電腦 ，並於2013年與IBM達成授權協議，然後利用該權限對IBM的大型電腦軟體進行逆向工程。