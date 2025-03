《富爸爸》作者清崎警告史上最大股市崩盤將至 建議買「這些資產」

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎警告,他在另一本著作「經濟大預言:清崎與富爸爸的對話」所描繪的「史上最大股市崩盤」即將降臨,建議投資人買進黃金、白銀以及比特幣 。

在近期一則X貼文中,這位財經專家指出,他認為現代退休 制度存在根本弱點。清崎將當今的確定提撥制(DC)退休計畫(如401k和IRA),與過去更具保障性的確定給付制(DB)退休計畫進行對比。

清崎說明道,「當市場崩盤...DB退休計畫必須如承諾般向投資人支付款項。而在市場崩盤時...DC退休計畫只需支付投資人存入的款項…前提是崩盤後還剩下任何資金可供給付」,這將嚴重衝擊嬰兒潮世代。

清崎將這種脆弱性歸咎於教育體系的失敗,他認為學校缺乏「可靠的金融教育」,更將當前的貨幣 體系形容為「腐敗且具欺詐性的貨幣龐氏騙局」。

