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墜機事故引起搭機恐懼 如1970年代搶衛生紙之亂

周芳苑
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墜機事故後，人們搭機安全意識隨之提升。(歐新社資料照片)
墜機事故後，人們搭機安全意識隨之提升。(歐新社資料照片)

國際化之下，許多人都有搭機遠行的機會，而且隨著科技進步，搭機安全性隨之提升。然而，1月底美國華府雷根國家機場(Reagan National Airport)附近發生致命墜機事故，又勾起人們對飛行的恐懼。專家說，這種恐懼是由情緒主導，正如1970年代因謠言四起而造成大家恐慌搶購衛生紙。

有關搭機飛行，每一次發生事故或者險情，似乎都會被放大，引發人們對航空安全質疑。

事實上，長期和初步的短期統計數據都顯示，不久前空難發生後，航空飛行依舊和以往一樣安全。儘管如此，只要有機會和任何一位有點害怕飛行的朋友聊一聊，都會聽到，最近一些事情令他們信心動搖。

人們的恐懼常常超乎現實。過去半個世紀發生太多次沒有數據支持的恐慌，有時嚴肅、有時幽默而令人哭笑不得。

★對搭機的錯誤認知

根據美聯社與「自然形成退休社區中心」合作的AP-NORC Center民調，事故發生後，認為航空飛行安全無虞的受訪美國人比率已從2024年的71%下降到2025年2月64%，認為不安全的比率由12%上升到20%。

人們對飛安的質疑也在谷歌(Google)搜尋見端倪。「飛行安全嗎？」的相關搜尋數量達到史上第二高，前一次最高紀錄是2020年3月，當時人們擔心疫情期間搭機遠行。

目前尚不清楚情緒性的擔憂是否會導致搭機人數減少，如果真是如此也不意外。

2001年九一一恐怖攻擊事件發生後，也掀起類似恐慌。整個1990年代和2000年搭機乘客不斷增加，到了2001年和2002年卻下降，2001年11月另一起飛機失事事件很可能進一步讓搭機乘客人數減少。

人們不敢搭機、轉而駕車出行，連帶導致車禍死亡人數上升，超過搭機、駕車保持正常水平時的預期車禍死亡人數。

然而事實證明，2001年過後是有紀錄以來飛行最安全的時期之一。

★沙魚襲擊(Shark attacks)

在許多情況下，人們信念和意念的影響力凌駕數據，有時導致行為產生巨大變化。

有趣的是，九一一事件發生後，原本在新聞版面大搶風頭的「沙魚之夏」(Summer of the Shark)黯然失色；2001年夏天美國發生好幾起沙魚襲擊事件後，媒體大肆渲染。

事實證明，備受矚目的沙魚攻擊事件並不等同於危險加劇。2001年遭沙魚攻擊或死亡的人數比前一年減少。

★神祕無人機(Mysterious drones)

2024年秋天，最大的新聞是大量不明無人機飛過新澤西州天空，受此影響，去年12月在谷歌上搜尋無人機的次數創2004年谷歌開始追蹤搜尋內容以來最高單月紀錄，是任何一個月的五倍多。

人人似乎都擔心有壞事發生，但基本上毫無根據，新聞媒體也有記者提到，其實大家對無人機一無所知。事實上，沒有人能證明確實發生弔詭事情。

聯邦政府最終表示，任何增加的無人機都獲得美國聯邦航空管理局(FAA)授權。

實情是，人們甚至不知道空中是否真的有更多的無人機，或者只不過是人們比過去更積極而刻意去搜尋。

★1973年衛生紙大缺貨

1973、1974年發生衛生紙大缺貨，事後證明也是人們自己嚇自己。

深夜談話性電視節目王牌主持人卡森(Johnny Carson)1973年12月19日播出節目，提到「全美國衛生紙嚴重短缺。我們必須停止這麼寫！」

卡森這一席話是回應威斯康辛州眾議員弗羅利希(Harold Froehlich)的報告，弗羅利希先前說，美國幾個月內可能面臨嚴重的衛生紙短缺，恐怕影響全美每一個人。然而事實上，衛生紙根本不缺，弗羅利希只不過是在談論短缺的可能性。

當時除了卡森，多數其他媒體都沒有報導弗羅利希談論衛生紙可能短缺。

但是，當全美出現其他物資如石油短缺時，人們就把卡森的話牢牢記在心上。

結果，商店開始定量配給衛生紙。原因何在？正如冷戰時期全美最富盛名的電視新聞節目主持人克朗凱特(Walter Cronkite)當時所報導，他說，毫無根據的短缺謠言導致零售店過度需求。

最後情況變得非常糟糕，卡森不得不在電視上告訴全美觀眾，衛生紙其實並不短缺。

當人們意識到其實真的並沒有缺貨時，一切便恢復正常。

目前，人們對飛航擔憂，情況顯然比當年衛生紙恐慌性搶購還要嚴重。不過，這些都在提醒，人們深受情緒牽引，情緒的影響力有時更甚於數據。

谷歌 九一一 新澤西州

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