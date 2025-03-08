企業召回員工 紐約商辦需求增 黑石集團看上曼哈頓1345號

隨著企業召回員工，包括黑石集團在內的投資客正在紐約尋找辦公大樓，推動受創的商業房地產 (CRE)市場再度復甦。

紐約及其他地區對辦公大樓的需求不斷增加，可能預示著全球主要城市更全面的經濟復甦，因為許多員工每周五天都回到辦公室，從而提振了對本地服務的需求。疫情爆發後的幾年裡，投資人一直避開空置的商業空間，如今情況出現改善。

房地產投資客、顧問和銀行家表示，紐約高品質辦公室的需求正在上升，刺激更多交易。利多跡象包括：亞馬遜正尋找辦公空間，BXP正與租戶就新建築進行談判，而黑石對該行業也愈發樂觀。

黑石總裁格雷(Jonathan Gray)表示，紐約市和舊金山 的辦公室具有引人注目的價值，「在紐約，金融服務公司發展迅速，但沒有任何新建築。」「在舊金山，房價下跌非常厲害，有些甚至下跌了75%，而人工智慧和技術創新確實都位於舊金山。」

近年來，黑石集團大幅削減對辦公大樓的投資。根據該公司數據，目前其辦公大樓投資占其房地產持有量比率不到2%；而2007年的比率超過60%。

其中，黑石集團正尋求收購曼哈頓美洲大道1345號辦公大樓的大量股權。該公司拒絕對其投資計劃發表評論。

然而，房地產私募股權公司Northwind Group創始人兼執行合夥人伊萊亞塞夫(Ran Eliasaf)表示，較舊的B級和C級建築、一些位於街區中間的建築或沒有景觀、無法出租的建築仍然存在問題。

業內資深人士表示，經濟成長和較低的利率 也刺激了對辦公室的需求。

波士頓房地產投資信託公司BXP Inc.董事長兼執行長湯瑪斯(Owen D. Thomas)表示：「毫無疑問，全世界正在恢復工作崗位，並恢復面對面的工作。」「房地產是一種受利率驅動的金融資產，因此這很有幫助。」