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關稅不確定影響「消費韌性」 考驗目標百貨、百思買財力

財經新聞組／綜合報導
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原本韌性的消費者退縮，該是零售商自求多福的時候了。（美聯社）
原本韌性的消費者退縮，該是零售商自求多福的時候了。（美聯社）

經過多年的「消費韌性」，由關稅重新定義的經濟降溫將考驗美國零售商的財力。

在本周一系列財報中，企業高管讓市場初步了解了全新的高關稅時代商業處境。雖然不同產業和品牌受到關稅的影響有所不同，但本季評論中出現了一個關鍵主題：隨著關稅消息每分鐘都在變化，零售商正在全力以赴應對可能出現的一切。任何感覺都可能成真。

所有這一切的背景是「具韌性的消費者」這個理念。多年來，美國人一直忠實地刷卡，推動經濟渡過新冠疫情低迷時期，也渡過了歷史性的通膨水平，甚至協助推升了通膨。直到聯準會的高利率運動最終將被壓抑的需求轉化為高盛分析師創造出的「選擇性」支出這個形容詞。

在連續兩年獲利後，Abercrombie & Fitch本周預計2025年銷售成長將放緩，部分原因是關稅對運費和消費者支出的影響。華爾街的回應是讓它與目標百貨(Target)、百思買和其他公司的股價大跌，這些企業的領導人用外交辭令和企業語言，成功地將抽象的關稅討論具體化為警告。

管理者必須決定是否承擔價格上漲，承受獲利遭到打擊，或冒險將關稅成本轉嫁給消費者，進一步考驗他們的適應力。但由於成本上漲，美國人已準備好拒絕新一輪疫情後物價衝擊。

百思買執行長巴里表示，消費者「極有可能」會感受到關稅對價格的影響，因為其約55%的產品「以某種方式和形式」從中國採購。

目標百貨財務長李吉姆(Jim Lee)表示，預計本季將出現「巨大獲利壓力」，部分原因是「關稅不確定性」，但他沒有給出具體說明。

2月零售銷售報告將於本月稍後公布。它雖然無法全面體現關稅和零售業不確定性的影響，但可以暗示消費者如何減少消費或抑制消費。更大形勢的預測可能要等到下個財報季。

關稅 目標百貨 疫情

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