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美股最錢線/下周CPI數據 恐再擾亂動盪的股市

財經新聞組／綜合報導
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下周的關鍵通膨報告可能會進一步擾亂日益動盪的美股，因投資人擔心經濟成長放緩和川普關稅

史坦普500指數本周創下6個月來表現最差的一周，而以科技股為主的那斯達克指數本周較12月歷史高點下跌逾10%，證實該指數已處於修正區間中。

投資人正在努力應對世界各地劇烈的政策變化。川普對墨西哥、加拿大和中國反覆的關稅，加劇了對經濟的普遍擔憂。德國的意外支出計畫也震動了市場，導致德國公債出現拋售。

儘管近期美國經濟數據令人失望，但股市的一個亮點是，預計聯準會今年將進一步降息，以應對潛在的經濟成長放緩。

但如果12日的消費者物價指數(CPI)報告證實通膨仍處於迫使聯準會維持緊縮貨幣政策的水平，就可能會打消這些預期。

Allspring Global Investments資深投資組合經理人梵克朗凱(Bryant VanCronkhite)表示：「強勁的CPI數據可能會嚇到市場。」「市場仍然希望聯準會出手；但在通膨和通膨預期下降之前，聯準會將束手無策。」

通膨報告將成為聯準會3月18至19日下次會議前最後幾份關鍵數據之一。LSEG數據顯示，雖然預計聯準會將在該次會議上維持基準利率在4.25-4.5%不變，但聯邦基金期貨顯示，預計今年底前，聯準會還將進一步降息近75個基點。

貿易政策仍然備受關注。對外國進口產品徵收關稅預計將損害企業獲利並提高消費者價格，但投資人正在衡量徵稅的持續時間與其作為談判工具的潛力。川普6日表示，墨西哥和加拿大在4月2日之前無需為先前貿易協議項下的商品支付關稅。

BCA Research首席美國股票策略師通克爾(Irene Tunkel)表示：「由於缺乏經濟和貿易政策的確定性，波動性將會持續一段時間。」（財經新聞組）

聯準會 關稅 川普

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