財經簡訊

憂貿易戰 資金湧入貨幣基金

截至3月5日當周，全球貨幣市場基金流入量激增，原因是美國對來自加拿大、墨西哥和中國的進口產品徵收高額關稅，加劇了貿易戰，引發人們對全球經濟可能受到的影響的擔憂，投資人為尋求安全而進行投資。

LSEG Lipper的數據顯示，投資人本周向全球貨幣市場基金投入613.2億元，而前周淨買入金額為395.5億元。同時，全球股票基金需求跌至4周來最低點，當周這些基金僅獲得價值29.7億元的資金流入。

股票基金淨流出創4周新高

截至3月5日當周，美國股票基金出現4周以來最大單周資金流出，原因是科技股遭遇拋售，且美國總統川普對來自加拿大、墨西哥和中國的進口產品徵收高額關稅後，貿易戰擔憂加劇。由於風險偏好低迷，投資人本周淨撤出美國股票基金95.4億美元，創一個月前淨撤資107.1億元以來最大單周淨拋售規模。

美國小型股基金出現12月18日以來最大單周資金流出，金額總計34.8億元。中型股基金也出現大量資金流出，流出金額達20.6億元。相較之下，大型股基金吸引了29.3億元淨流入。

對沖基金單日回吐半數收益

高盛報告顯示，在6日由科技股引發的股市拋售中，對沖基金經理人和多重策略基金損失約一半的平均年收益。由於美國總統川普本周的關稅政策導致美國經濟前景不明朗，華爾街受到打擊，那斯達克指數6自去年12月觸頂以來跌入修正區。

對沖基金當日操作績效為負1.4%；將2025年至今全年業績降至負0.5%。過去三年來一直產生正收益的對沖基金，今年自1月27日之後的29天中有18天是虧損的。

傳微軟 開發內部AI 推理模型

根據《The Information》報導，微軟正在開發內部人工智慧(AI)推理模型以與OpenAI競爭，並可能將其出售給開發人員。報導指出，該公司已經開始測試xAI、Meta和DeepSeek的模型，作為Copilot中OpenAI的潛在替代品。

《路透》去年12月報導，微軟一直致力於添加內部和第三方AI模型，為其旗艦AI產品Microsoft 365 Copilot提供支持，以期從當前的OpenAI底層技術中實現多元化並降低成本。