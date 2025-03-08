我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈薩克機場驚傳挾持人質 前拳擊手空手奪白刃救人

NBA湖人將作客塞爾提克「世仇之戰」 平均票價逼史上最高

上季獲利未達預期 好市多做好因應「消費者變得更謹慎」

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00

好市多（Costco）上季獲利不如分析師所料，並警告物價與關稅上升之際，消費者會保持謹慎。

好市多在美股6日盤後公布，截至2月為止的上季，營收成長至637.2億美元，略優於分析師所料。同店銷售成長6.8%，優於市場預測的6.4%。電子商務銷售則大幅成長20.9%。但按美國通用會計準則（GAAP），好市多每股盈餘為4.02美元，不如FactSet原估的4.11美元。

在電話會議上，財務長米勒奇普表示，消費者「仍展現出消費意願，但變得更加謹慎」。「我們認為這種趨勢可能會持續，甚至更加明顯，因為通膨回升的影響，以及潛在關稅影響可能逐步顯現。」

執行長維克里斯表示，匯率的挑戰預料未來數月仍會持續。他說，好市多在美國銷售的商品中，約三成來自進口，其中不到一半來自中國大陸、墨西哥和加拿大。至於關稅影響，他認為目前仍難以預測，但會盡力降低成本上升對會員的影響。

不過，維克里斯強調，好市多擁有足夠資源來調整供應鏈，以降低影響。只是他也指出，其他零售商恐怕同樣難以倖免，「雨下下來，沒有人閃得掉」。

他說：「我們已做好因應各種情況的準備，但在尚不確定未來會發生什麼的情況下，我無法預測結果會如何。」

好市多 關稅 匯率

上一則

中國出口放緩、進口意外萎縮 美中貿易戰恐不利復甦

下一則

美薪資漲幅縮、動參與率降 料Fed不會改變緩慢降息立場

延伸閱讀

加州橘子不要買？關稅戰開打 華人在加拿大好市多好混亂

加州橘子不要買？關稅戰開打 華人在加拿大好市多好混亂
好市多示警消費意願受影響 「雨下下來沒有人閃得掉」

好市多示警消費意願受影響 「雨下下來沒有人閃得掉」
早艾利斯島19年 費城移民站1873年設立

早艾利斯島19年 費城移民站1873年設立
好市多加油站延長營業時間 3月將新增6家店

好市多加油站延長營業時間 3月將新增6家店

熱門新聞

市場評估美國總統川普的關稅政策。(路透)

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

2025-03-05 08:51
輝達（Nvidia）周一重挫近9%，股價下探至6個月來低點。(路透)

Nvidia股價已慘崩23% 五大利空讓投資人急拋售

2025-03-03 21:36
美國總統川普上台至今，押寶他政策的MAGA概念股行情已迅速由盛轉衰，他的貿易和外交政策反而讓MEGA和MRGA資產走紅。路透

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

2025-03-01 10:02
即使白宮就川普總統有爭議的關稅政策做出最新讓步，仍未能平息恐慌的投資人，美股恢復大幅回調。路透

川普再讓步也沒用 道指挫逾400點 那指跌入修正區間

2025-03-06 16:42
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

美國瀕臨經濟衰退嗎？克魯曼這麼評川普2.0政策

2025-03-01 12:49
蘋果最便宜人工智慧（AI）手機iPhone 16e。(中央社)

iPhone 16e經拆解發現改用這款晶片 這公司股價飆漲20%

2025-03-05 22:10

超人氣

更多 >
洗碗機達人：5件絕不會做的事

洗碗機達人：5件絕不會做的事
死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病
杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所
今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息

今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對