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美薪資漲幅縮、動參與率降 料Fed不會改變緩慢降息立場

編譯任中原／綜合報導
美國2月就業報告顯示經濟不確定性升高，使勞動市場透露一些降溫信號。(美聯社資料照片)
美國2月就業報告顯示經濟不確定性升高，使勞動市場透露一些降溫信號。(美聯社資料照片)

美國2月就業報告顯示就業穩健，而薪資升幅縮小、失業率回升、勞動參與率下降與就業不足率升高，都透露出經濟不確定性升高，使勞動市場透露一些降溫信號；預料這份報告預料並不會使聯準會（Fed）改變目前減緩降息速度的立場。

美國勞工部7日公布，2月非農就業人數增加15.1萬人，低於預估的16萬人增量，但高於元月的12.5萬人（修正數）；去年12月與今年元月就業人數總共僅下修2000人。不過聯邦政府裁員的影響尚未反映在2月就業報告上，因為就業調查是在2月中進行，這可能使2月的就業數字將被明顯下修。

失業率回升0.1個百分點，為4.1%，比預估的4.0%略高；勞動參與率下降0.2個百分點，為62.4%，低於預估的62.6%；就業不足率上升0.5個百分點，達到8%，是2021年10月來最高，顯示兼職勞工大幅增加。

經濟學者指出，2月就業人數穩健增加，但失業率高於預估，而且是在勞動參與率下降、勞動力供給減少的情況之下上升，而就業不足率大幅上升更顯示企業雇用全職人員的意願下降，因此這份報告是最近勞動市場減弱的最新證據，主要是因為川普反覆不定的政策，使整體經濟情勢的憂慮升高。近月來通膨依然黏著，消費者開始縮減支出；如果這種勢頭持續，可能會導致企業重新考慮雇用計畫。

市場原先預期Fed可能5月再度降息，但由於2月就業人數並未明顯下降，加上川普的關稅政策引發通膨升高疑慮，使Fed於3月及5月會議時維持利率不變的機率升高，可能最早要到6月才會恢復降息。

降息 川普 勞工部

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