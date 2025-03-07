我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普喻砍人像手術刀一樣精準 馬斯克要議員別怪他裁員

南韓總統尹錫悅獲釋 法院裁定撤銷逮捕 保釋期間續受審

策略師：川普政府正在導演衰退大戲 達到一箭三鵰目的

編譯湯淑君、簡國帆／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
策略師指出，川普政府可能正在策畫讓經濟陷入衰退，達到一箭三鵰的目的。(路透)
策略師指出，川普政府可能正在策畫讓經濟陷入衰退，達到一箭三鵰的目的。(路透)

美國總統川普關稅雷霆手段正加劇市場對於美國經濟衰退的憂慮，華爾街正默默布局「衰退交易」，小型股重挫，美元也看貶。有策略師認為，川普政府可能正在策畫讓經濟陷入衰退，達到一箭三鵰的目的。

關注選擇權市場多年的野村證券策略師麥克艾里葛特（Charlie McElligott）指出，川普政府需要導演一場衰退大戲，讓美國經濟減速、通膨減緩的足以迫使聯準會（Fed）連番降息，如此一來美元也會顯著貶值，這三個條件一到位，有利川普推行下階段經濟方案。

整個構想是Fed降息、與來自減稅及鬆綁管制的供應面刺激措施，將能在不需要政府支出之際，帶動經濟成長。

摩根大通的模型顯示，截至5日，市場價格反映的美國衰退機率為31%，高於去年11月的17%，5年期美國公債和基本金屬等價格指標反映的衰退機率更高，約為50%；高盛根據多種跨資產指標模型顯示，美國經濟萎縮可能性為46%。知名經濟學家伊爾艾朗預期，美國經濟衰退機率為25%-30%，同樣高於年初的10%。

投資人也正默默調整部位，銀行股和小型股等被認為對經濟減緩敏感的類股賣壓沉重，美國公債和黃金等避險資產則大漲。

隨著「美國例外論」論據基礎減弱，美元可能進一步貶值，同時德國要擴大支出帶動德國公債殖利率上漲，縮減與美國公債之間利差，帶給美元貶值壓力。路透訪調的外匯策略師中，將近60%預測美元淨多頭部位將在3月底之前進一步減少。

德銀中立看待美元前景，並同時轉為看多歐元，荷蘭合作銀行（Rabobank）和三菱日聯金融集團（MUFG）也都更看好歐元。

不過，Fed最新褐皮書報告顯示，經濟活動從1月中旬以來「稍微」增加，但消費者支出略減，多數地區物價「適度」上漲，消費必需品需求穩固，非必需品支出和就業景象都是好壞參半，顯示美國經濟現況沒有外界憂心地那麼糟。

然而，企業和家庭愈來愈擔心關稅，褐皮書報告反覆提到關稅與不確定性，提到不確定性次數為47次，高於1月報告的17次，提到關稅49次，也多於1月的23次。

川普政府布局率退之策。(資料來源：綜合報導)
川普政府布局率退之策。(資料來源：綜合報導)

川普 關稅 降息

上一則

比特幣納為美戰略儲備 川普行政命令簽了 加密幣卻跌了

下一則

美2月裁員17.2萬人近5年新高 政府部門減6.2萬人涉17機構

延伸閱讀

比特幣納為美戰略儲備 川普行政命令簽了 加密幣卻跌了

比特幣納為美戰略儲備 川普行政命令簽了 加密幣卻跌了
關稅拖累美股重挫？川普：要怪全球主義者

關稅拖累美股重挫？川普：要怪全球主義者
質疑北約、美日安保條約 川普：美國有難他們未必幫忙

質疑北約、美日安保條約 川普：美國有難他們未必幫忙
川普想擺脫核武 再點名中俄：如果大家都能放棄就太好了

川普想擺脫核武 再點名中俄：如果大家都能放棄就太好了

熱門新聞

市場評估美國總統川普的關稅政策。(路透)

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

2025-03-05 08:51
輝達（Nvidia）周一重挫近9%，股價下探至6個月來低點。(路透)

Nvidia股價已慘崩23% 五大利空讓投資人急拋售

2025-03-03 21:36
美國總統川普上台至今，押寶他政策的MAGA概念股行情已迅速由盛轉衰，他的貿易和外交政策反而讓MEGA和MRGA資產走紅。路透

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

2025-03-01 10:02
即使白宮就川普總統有爭議的關稅政策做出最新讓步，仍未能平息恐慌的投資人，美股恢復大幅回調。路透

川普再讓步也沒用 道指挫逾400點 那指跌入修正區間

2025-03-06 16:42
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

美國瀕臨經濟衰退嗎？克魯曼這麼評川普2.0政策

2025-03-01 12:49
在美國總統川普確認即將徵收關稅後，史坦普500指數下跌，延續2月的跌勢，今年走勢衰退。 路透

川普確認徵收關稅 史指創最大單日跌幅 道指重挫650點

2025-03-03 16:52

超人氣

更多 >
中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰
女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航
「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒
驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄
國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標

國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標