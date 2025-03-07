梅西百貨緩慢復甦轉虧為盈 又有激進股東喊私有化

梅西百貨 上季業績好壞參半，投資人正在觀望執行長史普林(Tony Spring)能以多快的速度扭轉業務；而又有一位激進股東希望將梅西百貨私有化。

包括梅西百貨、布魯明戴爾百貨(Bloomingdale's)和Blue Mercury在內的整個百貨業務在最重要的假期季可比銷售額下降1.1%。但其直營和加盟業務以及線上市場的可比銷售額成長了0.2%，是2022年第1季以來的最高水平。

這證明梅西百貨的復甦正在顯現一些跡象，只是可能會比預期需要更長的時間。

根據LSEG數據，梅西百貨預計2025財年調整後每股獲利在2.05至2.25元間，銷售額在210至214億元間，低於華爾街 預期的每股2.31元和218億元。

截至2月1日當季，該公司淨利為3.42億元，合每股1.21元；去年同期為虧損1.28億元，每股虧損47分。不包括減損、和解和重組費用等一次性項目，梅西百貨上季獲利5.07億元，即每股1.8元。

銷售額下降至77.7億元，較去年同期的81.2億元下降約4%。

雖然布魯明戴爾百貨和Blue Mercury百貨同店銷售額再度實現正成長，分別成長4.8%和6.2%，但梅西百貨依然表現落後，同店銷售額下降1.9%。

為了解決傳統品牌長期存在的問題，史普林實施了積極的門市關閉計畫，其中包括關閉150家門市，並制訂策略裝修業績較好的門市。

話雖如此，梅西百貨在關閉所有門市之後仍將剩下大約350家同名門市，而將其策略擴展到大部分連鎖店則需要時間和資金。投資人是否有耐心看梅西百貨的策略發揮作用還有待觀察。

12月，激進股東巴林頓資本(Barington Capital)透露持有梅西百貨股份，並希望該公司削減開支、探索出售其奢侈品牌，並認真審視其房地產 投資組合。這是近10年來該百貨商場股東第4次採取積極行動。