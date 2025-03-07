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美2月裁員17.2萬人近5年新高 政府部門減6.2萬人涉17機構

財經新聞組／綜合報導
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職介公司Challenger, Gray & Christmas表示，川普總統削減聯邦政府工作人員的政策，讓2月勞動市場裁員人數達到近5年來最高水平。

報告指出，美國雇主當月宣布裁員17萬2017人，較1月增加245%，是2020年7月新冠疫情加劇以來最高單月裁員人數，同時也是2009年全球金融危機以來的2月最高值。

其中超過三分之一裁員數來自億萬富翁企業家馬斯克在川普支持下為減少聯邦政府職員人數所做的努力。Challenger表示，聯邦政府宣布的裁員總數為6萬2242人，涉及17個機構。

該公司職場專家查林傑(Andrew Challenger)表示：「受政府效率部(DOGE)行動的影響，以及政府合約取消、對貿易戰的擔憂和破產，2月裁員數量激增。」

今年前兩個月裁員總數達到22萬1812人，也是2009年以來的最高水平，比2024年同期增加了33%。

關於經濟未來走向的指標有很多，但好壞參半。消費者調查顯示出對通膨和裁員的擔憂，而其他數據顯示經濟強勁趨勢仍在持續。薪資處理公司ADP本周報告，2月私營部門招聘人數僅增加7.7萬人。

根據Challenger的報告，削減開支的不僅是政府。由於梅西百貨和Forever 21等公司大幅裁員，零售業當月共裁員3萬8956人。

聯邦政府 川普 梅西百貨

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