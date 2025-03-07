關稅戰效應 美企減聘、製造業放緩 惱人「滯脹」正發酵
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在經歷關稅不確定性和實際關稅引發的通膨和成長放緩的混合衝擊後，另一個令人討厭的概念的跡象正在發酵：滯脹。
《華爾街日報》作了分析，《彭博》也在談論，《CNBC》也跟進報導。討論這個名詞本身就是一種指標，可以引發一連串的期望和行為改變。
最新數據顯示經濟疲軟，強化了人們對經濟的悲觀看法：企業已經減少招聘，製造業活動放緩。市場觀察員的評論和模型也出現轉變。經濟衰退的風險再次成為討論的焦點。 成長停滯且物價上揚的滯脹總是令人擔憂，因為能控制的工具有限。正如阿波羅首席經濟學家史洛克(Torsten Sløk)在給客戶的報告中所說：「從定義上講，貿易戰就是一種滯脹衝擊：價格上漲，銷售額下降。」
拜登時代後期，聯準會執行了創紀錄的高利率以抑制通膨。而令投資人高興的是，聯準會最終在去年底開始降了利率，這並不是為了紓困，而是為了應對通膨放緩、經濟保持穩健的復甦，也就是典型的軟著陸。
在新的川普環境下，華爾街認為降息並非為抑制通膨而歡呼，而是為了扭轉經濟放緩和避免勞動市場惡化。
由於物價上漲放緩的速度不夠快，聯準會今年延後降息。聯準會的雙重職責是維持充分就業和維持物價穩定，但關稅帶來的滯脹讓聯準會陷入困境。下一輪降息可能會緩解潛在的成長問題，同時加劇物價問題。
總統的經濟顧問已經暗示，與墨西哥和加拿大可能很快就會達成某種關稅妥協。但川普在演講中明確表示，他將於下個月對朋友和敵人實施一系列新關稅。關稅可能會取消，但不確定性不會消失。
對投資人來說，聯準會可能束手無策，而白宮又承諾將採取顛覆性措施，投資人難有樂觀情緒。環繞美國關稅政策的混亂和不確定性可能會加劇，助長物價上漲的預期，並導致保守的支出和聘雇。
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