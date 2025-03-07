關稅戰效應 美企減聘、製造業放緩 惱人「滯脹」正發酵

關稅抑制經濟成長，同時推升物價，造成停滯性通膨。（路透）

在經歷關稅 不確定性和實際關稅引發的通膨和成長放緩的混合衝擊後，另一個令人討厭的概念的跡象正在發酵：滯脹。

《華爾街日報》作了分析，《彭博》也在談論，《CNBC》也跟進報導。討論這個名詞本身就是一種指標，可以引發一連串的期望和行為改變。

最新數據顯示經濟疲軟，強化了人們對經濟的悲觀看法：企業已經減少招聘，製造業活動放緩。市場觀察員的評論和模型也出現轉變。經濟衰退的風險再次成為討論的焦點。 成長停滯且物價上揚的滯脹總是令人擔憂，因為能控制的工具有限。正如阿波羅首席經濟學家史洛克(Torsten Sløk)在給客戶的報告中所說：「從定義上講，貿易戰就是一種滯脹衝擊：價格上漲，銷售額下降。」

拜登時代後期，聯準會 執行了創紀錄的高利率以抑制通膨。而令投資人高興的是，聯準會最終在去年底開始降了利率，這並不是為了紓困，而是為了應對通膨放緩、經濟保持穩健的復甦，也就是典型的軟著陸。

在新的川普環境下，華爾街認為降息 並非為抑制通膨而歡呼，而是為了扭轉經濟放緩和避免勞動市場惡化。

由於物價上漲放緩的速度不夠快，聯準會今年延後降息。聯準會的雙重職責是維持充分就業和維持物價穩定，但關稅帶來的滯脹讓聯準會陷入困境。下一輪降息可能會緩解潛在的成長問題，同時加劇物價問題。

總統的經濟顧問已經暗示，與墨西哥和加拿大可能很快就會達成某種關稅妥協。但川普在演講中明確表示，他將於下個月對朋友和敵人實施一系列新關稅。關稅可能會取消，但不確定性不會消失。

對投資人來說，聯準會可能束手無策，而白宮又承諾將採取顛覆性措施，投資人難有樂觀情緒。環繞美國關稅政策的混亂和不確定性可能會加劇，助長物價上漲的預期，並導致保守的支出和聘雇。