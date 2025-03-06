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西門子擬在美投資近3億美元 選加州德州建新廠

中央社洛杉磯6日綜合外電報導
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西門子公司規劃在美國製造業投資2.85億美元。(路透)
西門子公司規劃在美國製造業投資2.85億美元。(路透)

德國工業巨擘西門子公司（Siemens）今天表示，規劃在美國製造業投資2.85億美元，包括在加州德州興建兩座新廠。

美聯社報導，美國是西門子的最大市場。西門子近期在美國製造業布局的投資和收購軟體公司「澳汰爾工程」（Altair Engineering）的計畫，合計在美投資超過100億美元。澳汰爾工程公司總部位於密西根州。

西門子總裁暨執行長博樂仁（Roland Busch）在聲明中說：「我們相信美國工業的創新和實力。因此西門子過去20年在美國投資超過900億美元。今年的投資將使這個數字超過1000億美元。我們帶來更多工作機會、更多技術，也為美國人工智慧（AI）能力帶來助力。」

台灣積體電路製造公司剛宣布，除了先前宣布的650億美元之外，將在美加碼投資1000億美元，用於新建3座晶圓廠和兩座封裝廠。

西門子表示，規劃在德州沃斯堡（Fort Worth）和加州波莫納（Pomona）設立兩座電器產品製造廠，預期最新一筆投資能創造超過900個有技術的製造業工作機會，在這些工廠生產的設備將支持美國商業、工業和營建業。此舉也將讓西門子為AI數據中心提供動力。

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