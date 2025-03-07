沃爾瑪 要求中國供應商降價

《彭博》報導，沃爾瑪已要求一些中國供應商大幅降價，因為這家美國零售巨頭為轉嫁川普總統關稅 負擔所做的努力遭到中國企業的強烈反對。報導引述知情人士的話指出，包括廚具和服裝製造商在內的某些供應商被要求在每輪關稅中將價格降低高達10%，並可能承擔川普關稅的全部成本。根據報導，接受的人並不多。由於沃爾瑪為了保持競爭優勢而廉價採購商品，供應商的利潤已經非常微薄。

BNPL企業Klarna擬申請IPO

知情人士透露，Klarna尋求在美國首次公開募股(IPO)中籌集至少10億元，並計劃最快下周公開提交申請。這家支付業務企業計劃在4月初為IPO定價。Klarna的目標是在紐約證券交易所(NYSE)上市，估值超過150億元。Klarna以提供先買後付(BNPL)貸款出名；這種貸款通常允許用戶購買商品並將其付款分成相等的無息分期付款。該公司在全球擁有8500萬客戶和60萬零售合作夥伴。

塔可鐘導入AI工具製作taco

百勝餐飲集團旗下的塔可鐘連鎖店本周向華爾街推出新產品，號稱由人工智慧(AI)工具製作玉米捲；這是大型速食連鎖店為推廣新奇的節省勞動力技術所做的最新努力。百勝和塔可鐘的高層展示了為餐廳經理提供的「Byte by Yum」AI 工具，並於4日在紐約布魯克林舉行的百勝投資人活動上披露，該公司已在數位和技術方面投資10億元。

克羅格估全年銷售高於預期

克羅格預測全年同店銷售額將遠高於華爾街的預期，得益於注重價值的購物者優先購買新鮮水果和蔬菜等主食，從而推動食品雜貨需求穩定。受節慶季節需求強勁推動，該連鎖超市第4季不含燃料的同店銷售額成長2.4%，高於分析師預計的1.96%。預測不含燃料全年銷售額將成長2%至3%，而分析師平均預期為成長1.96%。預計調整後每股獲利為4.6至4.8元，而預期為每股4.79元。

貨幣政策寬鬆 ECB降息 1碼

歐洲央行(ECB)將利率調降25個基點，並在決議中更新了措辭，聲稱貨幣政策正變得「明顯放鬆」。此次降息將使歐洲央行的存款準備金率降至2.5%。在ECB宣布降息之前，市場已普遍預期這個結果。