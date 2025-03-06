川普關稅將間接逼Fed降息？經濟學家：最快5月啟動

經濟學家認為，美國總統川普（左）的關稅對美國經濟直接影響有限，但若打擊消費者支出和企業投資使經濟成長戛然而止，聯準會主席鮑爾（右）最快5月可能宣布降息。（路透）

美國總統川普 本周果真對加拿大、墨西哥和中國揮出關稅 大刀，經濟學家預料對美國經濟的直接衝擊有限，但間接影響也許更重大，可能迫使聯準會（Fed）出手降利率，最快5月啟動新一波降息 循環。

之前，金融市場期盼川普2.0關稅只是談判手段，不會真的實施，結果竟是來真的。川普對加、墨重課25%關稅並對中國加徵的10%已在本周生效。墨西哥打算本周末反擊，北京則立即對美國林林總總的農產品加徵關稅、落實2月宣布的報復措施。再加上川普揚言對付歐盟，可能瞄準印度、越南等國的「對等關稅」蓄勢待發，一場全球貿易戰山雨欲來。

關稅直接經濟衝擊有限 間接衝擊堪虞

經濟學家認為，關稅對美國經濟直接造成的停滯性通膨（stagflation）震撼也許「溫和」，甚至「輕微」，預料未來一年，美國物價只會因此稍稍上揚、國內生產毛額（GDP）成長率略為降低。

阿波羅全球管理公司首席經濟學家斯洛克估計，以川普已宣布的關稅估算，對美國經濟的直接影響可能是：未來數季通膨率增添0.5個百分點、GDP成長率折損0.4個百分點。也就是說，GDP不太可能下滑，更不至於衰退。國內汽車、製造業、農業受報復性關稅的衝擊較大。

話雖如此，斯洛克警告：「最大的下行風險是，政策不確定性可能導致經濟戛然而止。因為消費者停止買車，停止上餐館，停止度假，而企業停止招聘，並且擱置資本支出。」

若是消費者縮減開出，企業裁員潮興起，再加上政府效率部（DOGE）大舉裁減聯邦公務員，那麼當前政策看來勢必迫使企業暫緩投資計畫，那將推升失業率並減緩薪資成長。

憂通膨重燃+成長停滯 Fed決策陷兩難

彼得森國際經濟研究所（PIIE）客座高級研究員胡鮑爾估計，就關稅的直接影響而言，美國通膨率可能在未來數月升高整整1個百分點，那可能使Fed近期內避免再降利率。

但EP財富顧問公司投資總監菲利浦認為，早在川普關稅上路之前，停滯性通膨趨勢已經啟動，「只要關稅持續實施，問題只會更惡化」。

因此，Fed將面臨左右為難的處境。Fed往常在憂心物價高漲時升息，但傾向在就業市場轉弱顧慮更嚴重時降息。如今經濟面臨「停滯」，「通膨」又有復熾之虞，使Fed決策綁手綁腳。

市場目前押注Fed會更關切經濟下行風險，進而降利率。芝商所（CME）FedWatch網站顯示，期貨交易員估計今年Fed至少降息四次的機率已躍升，從川普1月20日就職時的4%飆上38%。

但在關稅推升通膨之際，Fed願不願意進一步降息，仍是個問號。

Fed最快5月降息？消費者支出是關鍵

然而，這場貿易戰瞬息萬變，最終會不會陷美國經濟於衰退泥淖，取決於近已下滑的消費者和企業信心是否進一步瓦解。

消費者支出是美國經濟成長最主要的驅動力，所以，倘若購物者和企業主管對前景憂心忡忡，消費者買氣縮手且企業擱置資本投資，經濟展望就可能急轉直下，屆時Fed將不得不降息提振經濟。

Pantheon Macroeconomics首席美國經濟學家托姆斯預測，未來一個月，美國民眾可能在關稅還沒導致產品漲價時趁早買耐久財，所以經濟數據應該看來不差；但到第2季和第3季，美國人就可能明顯察覺經濟景氣急轉直下。

胡鮑爾預期，關稅造成的通膨效應可能從5月開始反映在經濟數據上。

托姆斯表示，往好的方面看，關稅雖會推升貨物通膨，但服務通膨可能隨薪資壓力減輕而下滑，那可能為Fed開啟今年數度降息之門。如果未來數月消費者信心大幅惡化，那麼，預料最快5月Fed將啟動新一波降息循環。

總之，儘管主導貿易政策的是白宮，但關稅造成的經濟後果如何，卻要看消費者的反應而定。