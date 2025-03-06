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川普盛讚台積電、呼籲撤銷晶片法 英特爾前景更堪慮？

編譯簡國帆／綜合外電
總統川普。（美聯社）
總統川普。（美聯社）

總統川普在5日的演說再次顯露他有多不喜歡美國晶片法，但分析師和國會議員都認為晶片法將持續，只是在拜登政府後期敲定的補助金可能生變，也使外界更加擔心英特爾（Intel）的未來。

川普在演說中盛讚最近和台積電達成的投資協議，同時呼籲撤銷晶片法，讓投資人認為，他可能不再試圖為英特爾敲定協議，類似之前媒體報導由台積電協助經營英特爾的晶圓廠。Semiconductor Advisors總裁梅爾（Robert Maire）表示：「我認為英特爾已經被丟在路邊了。」英特爾股價5日跌2.4%

梅爾和許多其他分析師一直都不支持英特爾和台積電的任何合作，認為永遠不會成功，最近幾周也一直有報導指出英特爾18A先進製程正取得良好進展，但Bernstein研究公司分析師拉斯根預期，英特爾第一款以18A製程生產的產品、代碼「Panther Lake」將在今年底推出，明年大量生產。

由於晶片法是由國會研擬鼓勵半導體業在美國興建晶圓廠，因此要撤銷也需要國會行動，儘管億萬富豪馬斯克領導的政府效率部（DOGE）已裁撤商務部管理晶片法補助相關機構的三分之一員工。

協商晶片法的民主黨籍聯邦參議院少數領袖舒默（Chuck Schumer）認為，川普的要求將不會成功，川普想弱化這些晶片投資的一項不會在國會獲得太多支持。支持晶片法的共和黨籍參議員楊恩（Todd Young）對川普的發言表達意外，但預期川普政府將繼續維持晶片法計畫。

梅爾認為，可能性之一是在拜登政府任期最後幾個月承諾發放的資金，都將泡湯。拜登政府除了在去年11-12月頒予台積電66億美元，其他獲得大筆補助的企業包括三星電子、德州儀器以及美光。美國商務部長盧特尼克已表示，他想審視拜登政府敲定的補助金。

Raymond James華府政策分析師團隊認為，晶片法不太可能撤銷，25%的資本支出抵稅優惠也將維持，但也擔心現有合約可能無法完全獲得補助金，發放「更多補助金將愈來愈不可能」，「較重大的討論將聚焦於調整現有的晶片法補助」。

拉斯根則認為，多數資本支出都是來自企業自身，補助意義重大，但實質影響沒那麼大，稅抵優惠可能是所有交易中，意義最重大的元素。

英特爾 川普 拜登

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