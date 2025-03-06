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「衰退交易」默默重返華爾街 美元前景看淡、歐元看多

編譯簡國帆／綜合外電
華爾街的模型預測衰退機率上看50%，「衰退交易」正默默重返金融市場。（路透）
華爾街的模型預測衰退機率上看50%，「衰退交易」正默默重返金融市場。（路透）

儘管聯準會（Fed）的最新褐皮書報告顯示，在總統川普貿易戰的威脅下，美國經濟沒有外界擔心的那麼糟，但華爾街的成長疑懼不減，模型預測衰退機率上看50%，「衰退交易」正默默重返金融市場，小型股重挫，美元也看貶，投資人紛紛減碼對歐元貶至平價的押注。

Fed褐皮書顯示，經濟活動從1月中旬以來「稍微」增加，但消費者支出略減，多數地區的物價「適度」上漲，消費必需品需求穩固，非必需品的支出和就業景象則都是好壞參半，顯示美國經濟現況沒有外界憂心地那麼糟。

然而，企業和家庭愈來愈擔心關稅，褐皮書報告反覆提到關稅與不確定性，提到不確定性的次數為47次，高於1月報告的17次，提到關稅49次，也多於1月的23次。報告指出，多個地區的商業聯絡人表示，移民和其他問題的不確定性升高，正在影響當前和未來的勞動力需求。這份報告採用2月24日前蒐集的資訊，在那之後川普又提出更多關稅威脅。

摩根大通的模型顯示，截至5日，市場價格反映的美國衰退機率為31%，高於去年11月的17%，5年期美國公債和基本金屬等價格指標所反映的衰退機率更高，約為50%，高盛根據多種跨資產指標的模型顯示，美國經濟萎縮的可能性為46%。

知名經濟學家伊爾艾朗預期，美國經濟衰退的機率為25%-30%，同樣高於年初的10%。亞特蘭大聯準銀行的GDPNow指標顯示，美國第1季經濟將負成長2.8%。

隨著美國衰退可能性日增，投資人正默默調整部位，銀行股和小型股等被認為對經濟減緩敏感的類股賣壓沉重，美國公債和黃金等避險資產則大漲。部分分析師審慎認為美債要進一步上漲的挑戰更多，因為通膨依然頑固高於2%目標，

由於今年初以來的「美國例外論」論據基礎減弱，美元可能進一步貶值，同時德國要擴大支出帶動德國公債殖利率上漲，縮減與美國公債之間的利差，帶給美元貶值壓力。路透訪調的外匯策略師中，將近60%預測美元的淨多頭部位將在3月底之前進一步減少。

德銀外匯研究部門主管薩拉維洛斯認為，美元未來幾個月的展望為多空平衡，一方面關稅和地緣政治不確定性噌高將帶來支撐，另一方面，德國財政立場的轉變與多方干擾將造成貶壓，因此中立看待美元前景。

德銀同時轉為看多歐元，荷蘭合作銀行（Rabobank）和三菱日聯金融集團（MUFG）也都更看好歐元，荷蘭合作銀行資深外匯策略師佛利預期歐元未來一個月將保持在約1.07美元價位。

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