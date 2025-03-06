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美2月就業報告 企業增聘7.7萬人創半年新低 勞動市場恐降溫

編譯易起宇、陳律安／綜合報導
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美國勞動市場正在放緩。(歐新社資料照片)
美國勞動市場正在放緩。(歐新社資料照片)

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國2月民間企業僅增聘7.7萬名員工，是去年7月來最低水準，比彭博訪調分析師預期的增聘14萬人少了將近一半，加深市場對美國經濟的疑慮。

ADP研究所首席經濟學家理察森5日表示，「政策不確定性和消費支出放緩，可能導致了上個月的裁員或放緩僱用」，「結合其他近期指標，我們的數據暗示出，雇主在評估未來經濟情勢之際，對增聘員工出現猶豫」。

彭博報導指出，這份報告和近期的其他數據一起指出了美國勞動市場的放緩。在包括聯邦政府約聘人員在內的企業裁員人數日益增長之際，最新一期的初領失業救濟金人數達到今年來最高。

上月民間企業大多數的裁員都來自服務業，其中貿易、運輸、公用事業、教育和醫療保健業都創下最大裁減幅度。

密西根大學的每月調查報告指出，消費者對明年失業率上升愈發擔心。美國聯準會（Fed）正在關注這些惡化跡象，同時也嘗試透過控制通膨支撐勞動市場。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯4日表示，預期關稅將推高通膨，但關稅如何影響經濟存在很大不確定性。他認為現在沒有要立即調整利率。貨幣市場現在預期，聯準會今年會降息三次，每次降息1碼，主要擔心美國關稅行動會拖累經濟成長。

同日公布的數據顯示，美國上周房貸利率下探近三個月新低，激勵裝修與購屋的融資活動大增，為陷入困境的房市增添可喜跡象。

抵押貸款銀行協會（MBA）5日公布，在2月的最後一周，30年期固定抵押貸款利率比前一周下降15個基點至6.73%，寫去年12月來新低，帶動當周的整體貸款申請數跳增20.4%。

MBA經濟學家肯恩聲明說：「由於消費者對經濟前景的信心惡化，以及對美國加徵關稅影響的不確定性上升，促使上周房貸利率下降」。「這些因素導致30年期固定抵押貸款利率出現自2024年11月來最大的單周跌幅。」

「小非農」民間企業增聘人數。(資料來源：彭博資訊)
「小非農」民間企業增聘人數。(資料來源：彭博資訊)

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