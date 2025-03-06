A&F成長放緩、業務趨平穩 全年財測低於華爾街預期

Abercrombie & Fitch的成長速度開始放緩。這家服裝零售商發布低於預期的本季和2025財年財測，並預計其銷售成長速度將低於華爾街 的預期。

Abercrombie預計2025財年的銷售額將成長3%至5%，遠低於LSEG預估的6.8%增幅。該公司預計本季每股獲利將在1.25至1.45元之間，低於1.97元的預期。

除了財測之外，Abercrombie第4財季業績略微超出華爾街預期。該公司截至2月1日當季淨利為1.87億元，合每股3.57元；而去年同期為淨利1.58億元，合每股2.97元。

銷售額增至15.8億元，較去年同期的14.5億元成長9%。

今年1月，Abercrombie發布初步業績報告並調升第4季業績財測，讓投資 人得以一窺其假日季業績。然而，當天其股價仍大幅下跌，因為財測顯示Abercrombie成長將放緩，並且預計其營業利潤率不會超出先前的預測。

經過大約兩年的庫存和銷售爆炸式成長後，Abercrombie的業務似乎正在趨於平穩。市場可能會拋棄零售業 最大的明星，轉而青睞那些更具直接上升潛力的品牌。

該公司仍在發展，並致力於拓展國際市場。與去年同期相比，該公司的業績表現並不樂觀，而且復甦帶來的部分熱度可能正開始消退。