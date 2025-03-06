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關稅戰衝擊美股 川普選後漲勢消失 「華爾街強烈評判」

財經新聞組／綜合報導
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面對川普的關稅政策，股市作出明確的評判和回應。（路透）
面對川普的關稅政策，股市作出明確的評判和回應。（路透）

川普墨西哥和加拿大徵收新關稅最初給市場帶來衝擊，導致川普大選後的漲勢完全消失。

當然，史坦普500指數在4日下跌1.2%之前也經歷過一些波折。當日股指走勢圖的變動，在某種程度上是一場戲劇性的重演，反映出川普決策所面臨的不確定性。

但在報復性關稅和企業對強制徵稅的警告下，華爾街似乎明顯對川普的經濟行動做出了強烈的評判，而目標國家的反擊關稅也隨之展開。

加拿大宣布對價值數十億美元的美國進口產品徵收25%的關稅，總理杜魯道將川普的舉動描述為一種經濟戰宣言。墨西哥對美國商品實施25%的關稅：而中國的回應是針對美國農民徵收高達15%的關稅。

4日美股收盤後，川普的商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)提出最快於5日向加拿大和墨西哥提供緩解方法的可能性。美國股指期貨聞訊小漲。

然而，在當天晚間國會發表的演說中，川普的發言聽起來並不像是準備達成協議的人。

對於那些對川普第二任期感到高興的美國商界領袖來說，關稅可能只是暫時的頭痛。除了減稅和更寬鬆的監管之外，徵稅當然是整個方程式中令人不快的一部分。但最終，在川普更廣泛的經濟計畫下，他們仍然會過得更好。

白宮表現得好像一切都按照計畫進行，只輕描淡寫地說也許會有一些痛苦。為了獲得長期利益，國家必須承受短期痛苦。

很難把股市正在發生的事情看成是針對川普經濟議程的公投。當然，股市不是經濟。川普的經濟顧問正在關注其他指標來衡量他們的成功。但如果數字下降到夠低，抽象的不滿轉化為實際的消費者痛苦，他們才會做出反應。

但目前存在大量不確定性和混亂。如果關稅措施實施的第一天就耗盡了投資人對川普2.0的善意，那麼第30天或第60天將會怎樣呢？恐怕連總統自己都不知道。

川普 關稅 墨西哥

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