美股最錢線／聯準會降息 不再是市場利多

由於弱於預期的數據引發經濟成長的擔憂，市場已開始預期聯準會 今年將採取更多寬鬆政策。

交易員4日今年來首次押注聯準會將在2025年降息 3次；關於下次降息時機的爭論也愈演愈烈。根據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市場目前認為聯準會在5月會議降息的可能性為50%；但一周前，預期當月維持利率不變的可能性為75%。

借貸成本的降低對消費者和企業來說應該是一件好事，對股市也是如此。但隨著聯準會言論的轉變，股市也開始下跌。史坦普500指數4日跌至川普 11月贏得總統大選以來的最低水平。

典型的降息交易如小型股羅素2000指數，在過去幾年當市場預期進一步降息時，該指數就會上漲，但如今也出現下滑。由於對經濟放緩的擔憂主導了聯準會的言論，羅素2000指數今年來已下跌逾6%，遠低於史指大致持平的回報。

近期市場的拋售仍與經濟成長有關。花旗股票策略師派提特(Drew Pettit)表示，如果疲軟的經濟數據是促使聯準會放鬆貨幣政策的因素，那麼市場將不會像過去那樣歡迎降息。

他表示：「『聯準會因經濟數據疲軟而降息』對市場來說不再是好事。」「如果兩個月前談論這個問題，『聯準會在強勁背景下降息』反而是市場利多。」

數據顯示，1月消費者支出近2年來首次下降。另有數據顯示，當月零售額出現一年以來最大單月降幅。

房地產活動持續低迷。3日發布的製造業活動和建築支出數據低於預期，導致第1季經濟成長預測大幅下降。

再加上川普總統的關稅預計將在短期內阻礙經濟成長，越來越多市場觀點認為，即使通膨率尚未達到2%的目標，聯準會也可能更有可能再次降息以避免經濟放緩。