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Dollar Tree擢升新財務長

Dollar Tree任命前泰森食品高管格倫丁寧(Stewart Glendinning)為財務長；新任執行長克里登(Michael Creedon)正致力於加速重組這家面臨需求疲軟和激烈競爭的公司。格倫丁寧於今年稍早加入該公司擔任高階職位，主要負責公司財務組織內的關鍵領域以及對FamilyDollar 業務策略選擇的審查。格倫丁寧將於3月30日上任，接替戴維斯(Jeff Davis)；後者於2024財年末卸任財務長。

利率大跌 房貸需求爆增20%

房貸利率大幅下降最終激發了貸款需求。即使今年至今表現平淡，現有屋主和潛在購屋者都重返市場。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節性調整的指數，上周房貸申請總量較前周增加了20.4%。這不僅是3周以來的首次上漲，而且是超大的周漲幅。房貸利率顯然是罪魁禍首。符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從6.88%降至6.73%；這是2024年12月以來最低水平。對每周利率變動最敏感的房貸再融資申請本周躍增37%，較去年同期成長83%。

2月私營企業新增人數大減

薪資處理公司ADP報告顯示，2月私營部門就業人數增速大幅放緩，引發對經濟放緩的擔憂。根據ADP經季節性調整的數據，私營企業當月僅新增7.7萬名員工，遠低於1月上修後的18.6萬名員工，也低於《道瓊》平均預期的14.8萬名員工。這是去年7月以來的最小增幅，目前人們越來越擔心經濟成長放緩，並擔心川普總統的關稅計畫將引發新一輪通膨。2月年薪上漲4.7%，與上月持平。

美元長期部位將進一步下降

路透調查發現，雖然美國總統川普的關稅計畫引發混亂，且人們對經濟的擔憂加劇，導致一度熱門的美元交易變得清淡，但未來幾個月美元仍可能保持大部分強勢。美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示，由於投機客連續數周平倉近10年來高點的美元淨多頭部位，導致本周美元兌一籃子主要貨幣下跌近2.5%。在3月3至5日的調查中，31位外匯策略師中有18位預測到3月底美元淨多頭部位將進一步下降，8位分析師表示不會有太大變化，只有5位預期淨多頭部位會增加。

利率 貸款 川普

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